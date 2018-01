Koen Verweij traint met Russische dopingverdachten, mag dat?

Daar komt het eerste verweer uit de schaatswereld, ten faveure van Verweij, om de hoek. De schaatsbond KNSB zegt dat alles wat er over de Russen bekend is uit de media komt. Er is nooit een officiële communicatie gedaan door de wereldbond, de ISU, zegt technisch directeur Arie Koops.



Koops zegt dat er wat hem betreft nauwelijks iets veranderd is ten opzichte van drie maanden geleden, toen Verweij nog wel zijn gang mocht gaan. Ook dit is een trainingskamp, 'niet anders dan eerdere kampen in Inzell of Italië', aldus Koops. Hij heeft met Verweij gesproken, hem niks verboden of ontraden.



Verweij valt nog onder de KNSB, zegt het Nederlands olympisch comité, bij monde van woordvoerder Geert Slot, als het Japanse verblijf van de 1.500-meterspecialist aan de orde komt. NOCNSF kan niks doen. Zegt Slot. Want de olympische overeenkomst houdt 'geen gezagsverhouding' in tussen comité en sporter. Het is geen arbeidsovereenkomst.