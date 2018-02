Koen Verweij schaatst naar brons op de massastart: 'Dit was het hoogst haalbare'

'Dit was het hoogst haalbare', vertelde Verweij. 'Ik was niet optimaal fit.' Na het olympisch kwalificatietoernooi in december, waar hij een prima indruk maakte, had hij gordelroos gekregen. De 27-jarige Alkmaarder herkende de kwaal niet en trainde door met koorts. 'Daar heb ik niet één, maar twee jasjes uitgedaan.'



Op de massastart ging het daarom meer om de tactiek die hij kon ontplooien, dan de kracht in de bovenbenen. 'Het spelletje bevalt me heel goed. Als ik een gaatje zie, dan schiet ik erin en als ik fit was geweest, dan had ik hier iets heel moois kunnen laten zien.'



Verweij kreeg in zijn bronzen race steun van Sven Kramer. Beide mannen waren zonder moeite door de halve finales heen gekomen. Verweij wilde in de eerste ronde geen risico nemen en besloot tot een slimme vroege aanval. Hij kreeg de ruimte en hield die vast tot de eerste tussensprint. In de daaropvolgende chaotische ronden kon hij rustig freewheelen in de wetenschap dat zijn plek in de eindstrijd al zeker was.



In de andere halve finale maakte Kramer zijn internationale debuut op de massastart. De Fries zette na een ronde of zes even aan en scheurde zich met drie anderen los van de groep. In het kopgroepje verzekerde hij zich twee keer van de tweede plek in de tussensprint. Daarmee was hij zeker en liet zich in de laatste rondes rustig inlopen. De benen uitschuddend kwam hij als laatste over de streep, maar wel door naar de finale.