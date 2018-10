Koen Smet hoopt op flinke progressie dankzij een van beste hordelopers aller tijden

Een berichtje op Instagram met grote gevolgen. Zo kwam Koen Smet in contact met hordelegende Colin Jackson, die zich nu over hem ontfermt.

Koen Smet op de 60 meter horden series tijdens de WK indoor atletiek in Birmingham. Foto ANP

De Brit Colin Jackson geldt als een van de beste hordelopers aller tijden. Trainen onder de vleugels van zo’n levende legende, dat is een kans die niet elke dag voorbijkomt. Geen wonder dat de Nederlander Koen Smet hem met beide handen aangrijpt. In een kleine trainingsgroep moet de 26-jarige Smet klaargestoomd worden voor de WK atletiek in Qatar volgend jaar en voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Smet verhuist voor minimaal een jaar naar Cardiff, Wales, waar de 51-jarige Jackson vandaan komt.

Het eerste contact tussen Jackson en Smet, al jaren de succesvolste Nederlandse hordeloper op de 110 meter, ontstond nadat Smet een filmpje op Instagram plaatste op 20 oktober 2017. Daarin is te zien hoe de Nederlander op een training vijf hordes neemt in het Olympisch Stadion. Jackson reageerde met: ‘Dat ziet er netjes uit.’ Onder een latere video vroeg hij: ‘Wat zijn je doelen voor dit jaar?’

Smet: ‘Dat zag ik echt niet aankomen. Toen heb ik hem maar een privébericht gestuurd. Ik deed Colin de groeten van mijn trainster Ineke Bonsen, die hem nog kende van vroeger. Na wat over en weer gechat, vroeg ik hem of hij niet een keer naar Amsterdam wilde komen. ‘Let’s go’, zei ik met mijn grote bek. Nou, anderhalve week later stond hij op het vliegveld. Ik was echt zenuwachtig. De grote Jackson kwam speciaal voor mij naar Nederland.’

Colin Jackson in actie tijdens het EK Atletiek in Munchen, ruim 12 jaar geleden (2012). Foto Getty Images

Wereldrecord

Jackson deed mee aan vier Olympische Spelen (Seoul 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996 en Sydney 2000). In zijn lange loopbaan liep hij twee wereldrecords. Zijn record van 12,91 seconden op de 110 meter horden stond dertien jaar in de boeken: van 1993 tot 2006. Jacksons wereldrecord op de 60 meter horden indoor staat nog steeds op 7,30 seconden, gelopen in het Duitse Sindelfingen in 1994.

Jackson en Smet bleven na zijn eerste bezoek aan Amsterdam intensief contact houden. Smet plaatste zich afgelopen seizoen met een persoonlijk record van 13,53 seconden op de 110 meter horden voor de EK atletiek in Berlijn. Daar strandde hij in de halve finale. ‘Meer zat er helaas niet in. Een teleurstelling? Nee, dat niet. Maar ik kan beter’, aldus de geboren Amsterdammer.

Smet was bij de junioren de snelste Nederlander ooit op de 60 meter horden. Het Nederlands record van Robin Korving van 13,15 seconden op de 110 meter horden is nog ver weg, maar Smet werd in de afgelopen zeven jaar wel zes keer Nederlands kampioen op die afstand.

Verhuizing naar Cardiff

Pas na de EK in Berlijn, begin augustus, kwam een mogelijke verhuizing naar Cardiff ter sprake. Smet hoefde niet lang na te denken: ‘Vraag een willekeurige hordeloper wie zijn voorbeeld is en 90 procent zal antwoorden: Colin Jackson. Hij was al vanaf zijn eerste bezoek aan Amsterdam vorig jaar een soort mentor voor mij’, aldus Smet.

Jackson ziet veel potentie in Smet, laat hij weten via de telefoon. Ruim tien jaar geleden stopte de Brit als trainer. Hij wilde zich ontplooien buiten de sport en werd onder andere analyticus bij de BBC. Hij heeft weer zin in de dagelijkse praktijk van het trainerschap.

‘Toen ik Koen op dat filmpje op Instagram zag lopen, was ik zeer onder de indruk’, zegt Jackson, die gelooft dat Smet onder de 13,50 seconden kan lopen. ‘Zijn techniek is goed. Fysiek kan het nog beter, denk ik. In de trainingsgroep zitten nog een 400 meter-hordespecialist, een sprinter en een meerkamper. De bedoeling is dat ze, door samen te trainen, van elkaar leren.’

Journey people

‘Journey people’, noemt Jackson de trainingsmaten van Smet. Wat dat precies zijn? Smet: ‘Het zijn geen wereldatleten. Dat bedoel ik niet kleinerend, hoor. Het zijn fanatieke jongens. Jonge gasten die tegen de landelijke top aanschuren. Zoals je hazen hebt in het hardlopen, gangmakers, zo kun je die zogenoemde journey people ook zien in onze trainingsgroep.’

De trainingsfaciliteiten in Cardiff zijn perfect, zegt Jackson. Dat het een van de regenachtigste steden van Groot-Brittannië is, hoeft geen probleem te zijn, verzekert hij. ‘Zowel indoor als outdoor is het complex state-of-the-art. Koen heeft niks te klagen.’

Smet, die zaterdag alvast voor een week naar Cardiff vertrekt, heeft de financiering bijna rond. Met wat spaargeld, een persoonlijke sponsor en hulp van de Nederlandse atletiekunie moet het waarschijnlijk lukken. Hij moet nog een gat van zo’n zesduizend euro dichten.

Hij voelt gezonde spanning. ‘Fulltime trainen en met onbekende jongens in een huis wonen in een stad die ik niet ken. Dat is echt niet niks. Maar ik weet zeker dat ik later spijt krijg als ik het niet doe. Stel dat ik achtste word op de Spelen. Of me überhaupt niet plaats voor Tokio. Dan zal de wat-als-vraag me voor altijd achtervolgen. Nu niet.’