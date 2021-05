Koen Bouwman beste Nederlander in de Giro dankzij klimtraining in de winter

Koen Bouwman (rechts) finisht zondag 16 mei als 15de op de Campo Felice in de Apennijnen. Beeld LAPRESSE

Het klinkt niet eens als valse bescheidenheid, maar opmerkelijk is het wel als Koen Bouwman zegt: ‘Ik ben geen wereldtopper.’ De 27-jarige wielrenner, voor het zesde jaar in dienst van Jumbo-Visma, is de best geklasseerde Nederlander in de Ronde van Italië. Hij staat 13de en heeft in de laatste drie etappes, drie niet onrealistische kansen hoger te reiken als zondag in Milaan na een tijdrit de balans wordt opgemaakt.

‘Nee, wereldtoppers zijn voor mij renners zoals Egan Bernal, Mathieu van der Poel en Primoz Roglic’, zegt Bouwman na een douchebeurt en een behoorlijk ontspannen dag op de fiets. Hij zat in het peloton dat op wel zeer ruime achterstand binnenkwam in de etappe van donderdag naar Stradella. ‘Wel lang, maar het was goed weer en je kunt wat bijkletsen onderweg. Niks te klagen.’

Bouwman is een vaste waarde voor Jumbo-Visma, zonder de bekendheid van Nederlandse renners als Tom Dumoulin, Wilco Kelderman en Steven Kruijswijk. Hij is bezig met zijn zesde grote ronde en was doorgaans te vinden rond plek 40 van de eindrangschikking. In deze Giro is alles anders, omdat Bouwman en zijn ploeg een fundamentele keuze hebben gemaakt, die formidabel uitpakt.

Wintertraining

‘Ik heb me vanaf de winter in de training helemaal op het klimmen gefocust.’ Dat betaalt zich uit, want juist door zijn klimwerk staat Bouwman nu zo hoog in het klassement. Tot dit jaar had hij de makke van het multitalent: overal bovengemiddeld goed in zijn, maar nergens in uitblinken. Dat betekende dat Bouwman in een kleine of grote ronde zowel mee moest helpen om de sprinter te laten winnen, als in de bergen zijn kopman bij moest staan. ‘Dat is het verschil met vorig jaar: die dubbelrol heb ik niet meer. Deze Giro ben ik alleen meegenomen als knecht voor in de bergen.’

Klinkt toch raar voor een renner die zo hoog staat in de op de Tour na belangrijkste wielerwedstrijd die er bestaat: knecht. ‘Misschien, maar dat is mijn taak. Zo doe ik het al voor het zesde jaar bij deze ploeg: ik werk voor de kopman.’ Dat had George Bennett moeten zijn. De 31-jarige Nieuw-Zeelander achtte een top-5 klassering realistisch, totdat de Giro anders uitwees. Maar onverwacht bleek Jumbo-Visma een tweede troef te hebben, de Noor Tobias Foss (24). Hij staat nu 9de en Bennett ondanks alles 11de - met Bouwman drie renners in de top-13, dat doet geen ploeg Jumbo-Visma na.

De nieuwe pikorde betekent volgens Bouwman dat als Foss iets overkomt, een val, een lekke band, ‘ik en George zijn aangewezen om ons op te offeren voor Tobias’. Alles staat in het teken van een top-10-klassering van Foss, die een meer dan goede tijdrit in de benen heeft.

Paar kilo's lichter

Hetzelfde kan gezegd worden van Bouwman, of in elk geval: kon. Want door de keuze voor het klimmen zijn er enkele kilo’s af gegaan bij de man uit Ulft. ‘Ik ben nu wat lichter dan 60 kilo. Normaal gesproken gaat dat ten koste van de absolute power die je nodig hebt in een tijdrit, vooral als die vlak is zoals zondag. Maar het is kiezen of delen en ik ben blij dat ik voor het klimmen heb gekozen. Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar wat ik zondag nog in de benen heb.’

Maar eerst: klimmen. Vrijdag en zaterdag volgen bergritten met aankomst bergop. Zo’n laatste klim waarbij alles kan ontploffen na drie weken op het hoogste niveau fietsen. ‘Mijn beste week is de derde week’, zegt Bouwman maar vast. En zegt hij ook: ‘Ik zou een top-10 klassering blind inruilen voor een etappeoverwinning.’ Maar hij is een knecht die Foss moet bijstaan en dat laat zich heel lastig combineren met een ritwinst, tenzij ze met z’n tweeën op kop rijden in de laatste kilometers.

‘Beste Nederlander zegt weinig’

Voor Bouwmans klassement kan het bijstaan van Foss juist weer goed uitpakken. ‘Want als ik werk voor Tobias moet ik zorgen dat ik met hem zo lang mogelijk in de favorietengroep van de klassementsrenners zit. Dat is dan ook weer goed voor mijn eigen klassement. Mijn belang gaat nu heel goed samen met mijn taak.’

Dat hij de best geklasseerde Nederlander is in deze Giro, zegt Bouwman heel weinig. ‘We rijden hier niet met vijf klassementsrenners. Ook Bauke is dat niet, die wil een rit winnen.’ Bauke Mollema staat op een uur en een kwartier 29ste als op één na beste Nederlander. ‘Kijk’, legt Bouwman uit, ‘als ik in de Tour ‘beste Nederlander’ ben en Nederlandse topklimmers zoals Dumoulin, Kelderman, Kruijswijk en Wout Poels doen mee, ja dan zegt het veel meer dan in deze Giro.’