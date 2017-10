Koemans zorgen bij Everton zijn ondanks gelijkspel niet voorbij

De 2-0 hing in de lucht, maar het was Wayne Rooney die het vege lijf van zijn Nederlandse baas redde door in de slotminuut een strafschop te benutten. Met 1-1 tegen de promovendus uit de badplaats blijven The Toffees net boven de degradatiestreep.



Toen ze elkaar in het landelijk gelegen stadion van The Seagulls na afloop de hand schudden, moeten Koeman en zijn Ierse Brightoncollega Chris Hughton even hebben teruggedacht aan de zinderende EK-wedstrijd tussen Ierland en Nederland in Gelsenkirchen 1988. Indertijd had Oranje de Ierse harten gebroken door 10 minuten voor tijd te scoren: een mislukt schot van Koeman werd door Wim Kieft in buitenspelpositie van richting veranderd en bracht Nederland zo in de halve finale. Nu zat het Koeman opnieuw mee, in het aangezicht van zijn ondergang.