Koemans zaakwaarnemer was er zeker van: dit kon niet meer misgaan

Ronald Koeman is geen man met een zware baardgroei. Iedereen kan dat zien. Desondanks betrok hij deze week ruimhartig een fabrikant van scheermesjes bij zijn overhaaste vertrek naar Barcelona. Op Twitter bedankte hij de Oranjefans en liet hij weten dat de missie van de ploeg ongewijzigd blijft. ‘Oranje rekent op jullie op weg naar Euro2020.’ Plus: ‘Blijf scherp als altijd, Gilette @ScoutvanOranje.’

@ScoutvanOranje is de Twitternaam van Gilette. De verdwenen bondscoach was de firma waarschijnlijk nog wat schuldig. Een bedankje aan de supporters en naamsvermelding voor een sponsor van Oranje: het mes snijdt aan twee kanten. En weg was hij, vol goede moed en optimisme.

Oranje-fans, bedankt! Ondanks mijn nieuwe uitdaging, blijft de missie van het team ongewijzigd. Blijf scherp als altijd, Gilette @ScoutvanOranje. Oranje rekent op jullie op weg naar EURO2020. pic.twitter.com/zmJZoUseXq — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) 24 augustus 2020

Inmiddels wordt Camp Nou bestormd door woedende supporters. De berichtgeving is tegenstrijdig. De nieuwe trainer zou Luis Suárez met een telefoontje (beginnersfout) hebben laten weten dat hij op moet krassen bij Barcelona en diens boezemvriend Lionel Messi ook een zet hebben gegeven door hem te vertellen dat hij niet langer op een voorkeursbehandeling kan rekenen. De Spaanse kranten stonden er vol mee.

Het wachten was op de reactie van Rob Jansen, de zaakwaarnemer van Koeman en de man die de deal met Barcelona voor hem sloot. Messi was helemáál niet teleurgesteld na het gesprek met Koeman, zei Jansen in de Volkskrant, dat was ‘totale onzin’. Zo kennen we hem weer. Als iets niet helemaal klopt, is het to-tá-le onzin. Als Jansen zich moet verdedigen, valt hij aan.

Zijn cliënt heeft hij in een uiterst ongewis avontuur gestort. Camp Nou is een broeinest van intriges en botsende belangen. De kas is leeg. De voorzitter die Koeman binnenhaalde, Josep Maria Bartomeu, moet waarschijnlijk in maart het veld ruimen. Barcelona moet worden verjongd, altijd een pijnlijke operatie, en Messi is pissig. Er is een bom ontploft.

Het waren andere tijden toen Jansen een interview gaf aan De Telegraaf. Dat was een week geleden. Koeman was nog de verloren zoon die eindelijk terug kon keren bij zijn droomclub.

Iedereen begreep waarom hij Oranje en de fans en de scheermesjesfabrikant de rug toekeerde, dit moest zo zijn, het stond in de sterren geschreven. Barcelona werd weer oranje, in de hemel stak Johan Cruijff zijn duim omhoog en het doelpunt waarmee Sneeuwvlokje in 1992 de club naar de zege in de Champions League schoot, werd eindeloos getoond. Een droomhuwelijk was het, niets meer en niets minder.

Dit kon niet meer misgaan. Jansen in De Telegraaf, juichend: ‘Iedereen staat open voor de veranderingen die Ronald wil doorvoeren.’ Een zin later: ‘Ze vinden het prachtig hoe hij praat, hoe hij denkt te gaan werken met spelers, hoe hij over elke stap al heeft nagedacht.’ Totale onzin, naar nu blijkt.

In hetzelfde interview prees Jansen Koeman de hemel in omdat hij zo’n fantastische staf had samengesteld. Laat Jansen nou al jaren de zaakwaarnemer zijn van de ene assistent, Henke Larsson, oftewel ‘de perfecte tweede assistent’. De andere assistent, Alfred Schreuder, is helemaal een wereldwonder. Bij Ajax heeft Schreuder het als assistent-trainer ‘fenomenaal goed gedaan’ en hij is een van de ‘beste veldtrainers in Europa’.

Jansen: ‘Ronald weet dat allemaal.’

Voordat Schreuder deel ging uitmaken van dit buitenaardse dreamteam moest hij volgens het AD nog wel even zijn zaakwaarnemer Maikel Stevens afdanken en zich aansluiten bij Jansen. Anders zou de deal niet doorgaan en had de foto niet kunnen worden gemaakt die de aandacht trekt op de site van Wasserman, het bedrijf waar Jansen zich aan heeft verbonden. Wasserman stuurde ook een afdrukje naar De Telegraaf.

Op de foto poseren Patrick Kluivert, directeur jeugdvoetbal bij Barcelona, Henke Larsson en Alfred Schreuder. De vierde man toont het shirt van Barcelona. Het is niet Ronald Koeman, zoals je zou verwachten, maar Rob Jansen. Hij grijnst, in zalige onwetendheid.