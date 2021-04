Koeman wordt tactisch afgetroefd door Real en is na Clásico woedend op arbiter

In El Clásico stuitte Real Madrid de opmars van Barcelona (2-1). De ploeg van Ronald Koeman verloor voor het eerst in 18 competitieduels. Het voetbal op balbezit van de Catalanen bleek niet opgewassen tegen de countertactiek van Real.

Een people’s manager. Een trainer die vooral lekker in de spelersgroep ligt. Dat is doorgaans de lezing over Zinédine Zidane. In het topduel met Barcelona laat de Franse coach van het winnende Real Madrid (2-1) zien dat deze omschrijving hem tekortdoet als trainer. Want niet alleen in de omgang met spelers, maar ook tactisch is de voormalige balvirtuoos sterk.

De ploeg van Koeman krijgt de bal en het initiatief in de schoot geworpen. De mannen van Zidane houden collectief de defensieve rangen gesloten, loerend op de counter. Een succestactiek, zo blijkt. Barcelona verliest met 2-1 en verspeelt kostbare punten in de spannende Spaanse titelstrijd. Het bleef 18 duels ongeslagen.

Aanpassen

Koeman heeft Barcelona de voorbije maanden tactisch aan de praat gekregen door het speelsystem te veranderen. De traditionele 4-3-3 werd 3-4-3, een formatie met drie centrumverdedigers. Enerzijds vanwege defensieve stabilitieit, anderzijds om een specifieke rol te creëren voor ieder van de vier smaakmakers in balbezit: Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Lionel Messi en de piepjonge spelmaker Pedri.

Maar in El Clásico blijkt de ‘aanpassing op de aanpassing’ doorslaggevend. Om de nieuwe tactiek van Koeman optimaal te kunnen dwarsbomen, past Zidane zijn ploeg namelijk ook aan.

De keuze voor een countertactiek is opvallend. Want topverdedigers Sergio Ramos en Raphaël Varane ontbreken door blessures. Het succesvolle Real-middenveld, met Casemiro als fysiek sterke breker en Toni Kroos en Luka Modric als onuitputtelijk creatieve dirigenten, blijft intact. In plaats daarvan sleutelt Zidane juist aan de voorhoede om zijn aangeslagen defensie te versterken.

Valverde en Vinícius

De duelkrachtige Fede Valverde, doorgaans een allrounder op het middenveld, start op papier namelijk als rechtsbuiten. In de praktijk is de voorhoederol van de 22-jarige Uruguayaan veelal defensief van aard. Precies in de zone waar spelmakers De Jong en Pedri het Barcelona-balbezit van ideeën moeten voorzien, loopt nu telkens een felle Real-middenvelder.

Na een van zijn vele defensieve ingrepen op Pedri, staat Valverde aan de basis van de openingstreffer. Een paar passes nadat hij de bal heeft veroverd, opent hij met een rush voorbij de middenlijn een counter van Real. Valverde geeft af op de mee naar voren gesnelde rechtsback Lucas Vázquez. Uit zijn lage voorzet werkt uitblinker Karim Benzema schitterend binnen met een hakbal.

Ook Zidane’s keuze op de andere vleugel pakt goed uit. Waar hij op de rechterflank kiest voor defensieve versterking met Valverde, stelt hij op links juist zijn grilligste aanvalstalent op. De 20-jarige Vinícius Júnior krijgt de voorkeur boven Spaanse vedettes Marco Asensio en Isco.

De keuze voor de jonge Braziliaan betaalt zich na een half uur uit. Op een moment dat Messi balverlies lijdt, staat rechtervleugelverdediger Sergiño Dest (niet voor het eerst) veel te ver op de Real-helft geposteerd. In de vrije ruimte die ex-Ajacied Dest op zijn flank weggeeft, soleert Vinícius zestig meter naar voren. Op de rand van het strafschopgebied wordt hij neergeschoffeld. De daaropvolgende vrije trap schiet Kroos, via een ongelukkige aanraking van Dest, in de korte hoek raak: 2-0.

Penaltymomenten

Na rust zet Barcelona, in de stromende regen, flink aan. Maar verder dan een aansluitingstreffer van verdediger Óscar Mingueza komt het niet.

Koeman is achteraf druk met twee niet-gegeven penalty’s. Voor elke camera spreekt hij schande over de beslissingen van scheidsrechter Jesús Gil. ‘Ik denk dat iedereen het heeft gezien. Als je een Barcelona-supporter bent, dan ben je woedend. Ik ben heel ontevreden met de twee beslissingen van de scheidsrechter.’

Barcelona had weliswaar veel de bal, maar weinig controle over het duel. Voor rust kreeg Real de ene na de andere counterkans. Na rust kwam Barcelona, buiten een kopbal van ingevallen tiener Ilaix Moriba, niet echt in de buurt van een gelijkmaker. En zo is de Spaanse titelrace plots weer een driestrijd tussen Barcelona, Atlético Madrid én Real Madrid geworden.