Koeman wil ook Theorie van alles

Koeman hoopt dat Hawking nog wat aantekeningen had liggen waar 'ik iets mee kan'. 'Looplijnen, zwarte gaten in de verdediging, diagonalen, balcirculatie, de driedimensionaliteit van de passing, dekking in ruimte en tijd, zulke dingen. Ik heb in elk geval Louis al gebeld of hij zin heeft mee te denken. Volgens Louis had hij al een Theorie van alles kant en klaar in de la liggen. Maar dat was zijn biografie.'



Koeman heeft Hawkings boek over de geschiedenis van de tijd gedownload op zijn e-reader. 'Ik hield zelf als speler altijd scherp de tijd in de gaten. Je kon mij altijd 'hé, scheids, tijd!' horen roepen. Dan wist zo'n man wel of hij tijd moest bijtellen of moest affluiten. Hij was daar kennelijk ook mee bezig, razend interessant. Tijd is heel belangrijk in de voetballerij. Als je niet op tijd scoort, win je nooit een wedstrijd. Er staat ook wat in over de ruimte. Dat zeg ik ook altijd: benut de ruimte! Ik moet nog onderzoeken of E=mc2 ook geldt in de voetballerij, maar ik denk het wel.'