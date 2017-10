Koeman met Everton verder in problemen na verlies tegen Arsenal

De fans hebben het vertrouwen in de Nederlander in ieder geval verloren Idrissa Gueye van Everton kreeg een rode kaart. © Pro Shots / Action Images

Het mocht niet zo zijn. Tegen het einde van de eerste helft begonnen The Gunners druk te zetten wat resulteerde in de gelijkmaker van de Spanjaard Nacho Monreal. Na de onderbreking stoomde Arsenal door en uit een voorzet van Alexis Sanchez kopte Mesut Ozil de 1-2 in. Toen de belangrijke middenvelder Idrissa Gueye rood kreeg, brak het laatste restje vertrouwen van Everton. Door goals van Fransman Alexander Lacazette en de Welshman Arron Ramsey liep Arsenal uit naar 1-4.



In blessuretijd deed Niasse nog iets terug voor het blauwe Liverpool waarna Sanchez de eindstand op 2-5 bepaalde. Door de ruime nederlaag zakte Everton door een slechter doelsaldo onder Swansea, West Ham en Stoke door naar de 18e plek. Na afloop beweerde Koeman dat zijn team tot de rode kaart goed meekwam. Het is mogelijk niet genoeg om de Iraanse eigenaar te overtuigen. De fans hebben het vertrouwen in de Nederlander in ieder geval verloren.