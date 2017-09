Koeman krijgt zijn spelers niet wakker: weer verlies

Het treffen tussen Manchester United en Everton stond vooral in het teken van de terugkeer van Wayne Rooney naar het stadion waar hij zoveel successen heeft beleefd - al bleef hij altijd in een blauwe Everton-pyjama slapen. Zijn optreden in het Droomtheater van United werd evenwel geen sprookje. Hij kreeg enkele goede kansen, maar Everton was zeker in de eerste helft geen partij voor de thuisploeg. Al in de vierde minuut had United een voorsprong genomen door een volley van Antonio Valencia, vanaf de hoek van het strafschopgebied.



Wat Koemans team mist is aanvalskracht en snelheid, precies de kwaliteiten die Romelu Lukaku, spits van United, wekelijks ten toon spreidt. Bij Everton scoorde de sterke Belg aan de lopende band en onder José Mourinho is hij daarmee doorgegaan. Ook tegen zijn oude club was het raak. Kort voor tijd scoorde hij de 3-0 (net daarvoor had Henrikh Mkhitaryan 2-0 gemaakt) en in blessuretijd voegde Anthony Martial er nog een doelpunt aan toe vanaf de elf meter. De twee Manchesters staan nu samen op kop: met evenveel punten en hetzelfde doelsaldo (16 voor en 2 tegen).



Onder toeziend oog van de popartiesten Noel Gallagher en Elton John liep City met 0-6 over Watford heen.