Koeman en uitblinker De Jong pakken eerste prijs met Barcelona in swingende bekerfinale

Frenkie de Jong was de grote uitblinker in de Spaanse bekerfinale. Beeld EPA

Barcelona blijkt zaterdagavond simpelweg te goed in balbezit. Na een doelpuntloze eerste helft, met liefst 82 procent balbezit voor de Catalanen, weet Barça zichzelf na rust wel te belonen voor het soepele spel. Een gouden kwartier onder aanvoering van Frenkie de Jong levert vier treffers en bekerwinst op.

Tactische wedergeboorte

Het typeert de tweede seizoenshelft van Barcelona. De schwung is terug in het Catalaanse spel, na een rampzalige start, waar het in de eerste twaalf speelrondes van de competitie liefst zes keer puntverlies leed. Dat de binnenlandse dubbel (beker en landstitel) nu toch nog binnen handbereik lijkt voor Koeman, heeft hij mede te danken aan een paar forse tactische ingrepen die hij na de winterstop aandurfde.

Het traditionele 4-3-3-speelsysteem ruilde Koeman toen in voor een tactiek met drie centrumverdedigers. Het blijkt een gouden greep. Met een extra verdedigende verzekering in hun rug, krijgen Sergio Busquets en Frenkie de Jong in balbezit plots de benodigde vrijheid om beiden bepalend te kunnen zijn in het midden van het veld.

Ook voorin versoepelt het spel. Omdat de backs bij deze nieuwe tactiek nu aan beide zijkanten de gehele flank in hun eentje bestrijken – oudgediende Jordi Alba op links, ex-Ajacied Sergiño Dest op rechts – heeft Lionel Messi alle ruimte om te zwerven. Deze positionele vrijheid is ideaal bij zijn zoektocht naar de ideale plek om creatief beslissend te zijn.

Hoofdrol voor De Jong

Busquets, De Jong en Messi, Koemans spelbepalers, zijn passend genoeg de drie architecten van de openingstreffer van Griezmann. Busquets zet op klassieke wijze de aanval in gang, door vanuit eigen helft met een achteloos ogende inspeelpass Messi tussen de linies vrij te spelen. De Argentijnse aanvoerder ziet na een paar dribbels De Jong vrijkomen op rechts. De Nederlander zet laag voor op maat, waarna Griezmann van dichtbij raak schiet voor de 1-0.

Deze mooie aanval breekt het Baskisch verzet. Barcelona loopt binnen kwartier met swingend spel uit naar 4-0. De Jong speelt hierbij een glansrol. Kort na zijn assist bij de openingstreffer kopt hij een stuiterende voorzet van Alba binnen, langs Bilbao-doelman Unai Simon, de nieuwe goalie van de nationale ploeg van Spanje.

Bij de 3-0 is De Jong juist weer de aangever. Na over en weer kaatsen met de middenvelder uit Arkel krult Messi de derde van de avond binnen. Een paar minuten later schuift Messi zijn tweede goal binnen, ditmaal op aangeven van boezemvriend Alba. Een 4-0 eindstand doet recht aan de krachtsverhoudingen in de bekerfinale.

Nu richt Koeman, de zevende man die als speler en coach van Barcelona de beker heeft veroverd, zich weer op de competitie, waar zijn ploeg (65 punten) binnen twee punten staat van koploper Atlético Madrid (67) en runner-up Real Madrid (66). Er zijn nog acht speelronden te gaan.