Koeman: ‘Als je ziet hoe de spelers binnenkwamen, weet ik weer waarom het zo’n mooie groep is’

Bondscoach Ronald Koeman tijdens de training van het Nederlands elftal gisteravond. Beeld EPA

Bij PSV mag Jeroen Zoet in ongenade zijn gevallen, bondscoach Ronald Koeman ‘sloeg een arm om hem heen’ door de 28-jarige doelman opnieuw te selecteren voor de beslissende EK-kwalificatieduels met Oranje. Al is het mogelijk dat Zoet evenals bij zijn club tot derde keeper wordt gedegradeerd. ‘En dat heb ik hem bijtijds verteld’, zei Koeman, waarmee hij ironisch verwees naar de miscommunicatie bij PSV voor het duel met Willem II.

Het past in de filosofie van Koeman om te werken met een vaste selectie, die nu voor de wedstrijden tegen Noord-Ierland en Estland vanwege blessureleed op diverse posities is aangepast. ‘Je bent dus niet direct uit beeld als je één of twee keer niet bij je club hebt gespeeld of even uit vorm bent’, zei hij, op de KNVB Campus in Zeist. ‘Dit is de beste manier om tot succes te komen. Een groep formeren en duidelijkheid creëren.’

Mentaal geknakt

Daarom viel AZ-doelman Marco Bizot aanvankelijk buiten de boot, terwijl hij de minst gepasseerde defensie in de eredivisie aanvoert. Nadat Feyenoord-keeper Kenneth Vermeer zich geblesseerd had afgemeld, mocht Bizot zijn jonge teamgenoten Myron Boadu en Calvin Stengs alsnog vergezellen naar Zeist. En moet Koeman nu besluiten of hij de mentaal geknakte Zoet nog een duwtje extra in de rug geeft, nadat hij bij PSV hardhandig was gepasseerd door coach Mark van Bommel.

‘Niet veel mensen hadden hem gekozen in het Nederlands elftal’, erkende Koeman. ‘Ik steun Jeroen juist door hem op te roepen. Met keeperstrainer Patrick Lodewijks praat ik over wie wel en wie niet een kans krijgt. We hebben er bewust voor gekozen om Zoet niet te laten vallen, ook al wisten wij pas na het bekendmaken van de selectie dat hij bij PSV niet langer eerste keeper was.’

Zoet hoeft niet te vrezen dat hij pas zaterdag in Belfast te horen krijgt of hij tweede doelman is achter Jasper Cillessen of dat Bizot in de nieuwe hiërarchie meteen van plaats 4 naar 2 stijgt. Het leek een subtiel verwijt aan Van Bommel. Koeman: ‘Het is bij PSV niet goed verlopen, daar laat ik het bij.’

Rode kaart

Ook Steven Berghuis behield het vertrouwen van de bondscoach, terwijl de aanvoerder van Feyenoord alweer moest uitleggen hoe hij aan een terechte rode kaart was ontsnapt. ‘Ik heb hem gezegd dat die charge tegen RKC niet slim was. Het was niet de eerste keer, ik hoop wel de laatste keer. Dat tikkie was niet verstandig.’

Toch had Koeman niet overwogen om de recidivist te straffen door hem niet op te roepen. ‘Ik vond het geen reden om Steven niet te selecteren. Anders was hij er niet bij geweest.’

Nu Malen en Bergwijn vanwege blessures niet beschikbaar zijn en sterspeler Memphis Depay na een hamstringkwetsuur een race tegen de klok moet voeren, besloot Koeman toch van zijn principes af te wijken. Hij had Wout Weghorst lang genegeerd, maar de topschutter van Vfl Wolfsburg verdiende met zijn sterke optredens eindelijk een plek bij Oranje.

Welke spits Koeman nodig heeft tegen Noord-Ierland? ‘Een goeie’, sprak hij, glimlachend. Koeman beschouwt Luuk de Jong als de ideale pinchhitter, al wil hij de spits van Sevilla niet te kort doen. ‘Wie ben ik om te zeggen dat hij alleen kan starten als we op Plan B overschakelen? Luuk is de betere kopper, hij kan iets forceren in de lucht. Wout is een andere type spits, we hebben nu meerdere keuzes.’

Bijzondere clausule

Koeman moest in Zeist ook uitleggen, waarom hij met ‘eenleugentje voor bestwil’ een bijzondere clausule in zijn contract had ontkend. Voor één droomclub is Koeman bereid te vertrekken bij de KNVB. En bij Barcelona staat coach Ernesto Valverde onder druk. ‘Ik ben voor 98 procent eerlijk in mijn antwoorden. Ik vond het gek om te praten over een club, terwijl ik net was begonnen als bondscoach. Ik ken mezelf een beetje, ik heb mezelf niet in altijd in de hand.’

En op afgemeten toon: ‘Zullen we stoppen over Barcelona?’

Waarom zou Koeman ook afscheid nemen van een ploeg die grenzen blijft verleggen? Het EK is binnen handbereik, op dat toernooi wil de nieuwe generatie om de Europese titel spelen. ‘Als je ziet hoe de spelers maandagavond binnenkwamen en elkaar begroeten, weet ik weer waarom het zo’n mooie groep is om mee te werken. De drive is enorm, het is veelzeggend dat ook Memphis er ondanks zijn blessure bij wil zijn. Niemand wil dit missen.’

Zaterdagavond heeft Oranje op Windsor Park aan een punt voldoende tegen Noord-Ierland om zich te kwalificeren voor het EK. En anders volgt dinsdag een herkansing tegen Estland. Maar aan rekenen doen ze niet bij Oranje. Koeman: ‘Ik haal liever zes punten uit de laatste twee duels, dan zijn we nummer 1 in de poule en daarmee groepshoofd bij het EK.’