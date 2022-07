Koelvesten en panty’s gevuld met ijs: hitte plaagt het peloton van de Tour

De Belgische renner Jasper Philipsen en Sloveense renner Tadej Pogacar koelen af na de 15de etappe van de Tour de France. Beeld BELGA

Etappewinnaar Jasper Philipsen giet zondag aan het eind van de middag in Carcassonne een volle fles water leeg over zijn verhitte hoofd. Tweevoudig winnaar van de Tour de France en boezemvriend Tadej Pogacar komt voorbij en sprenkelt er nog een extra dosis overheen. Groenetruidrager Wout van Aert bekommert zich eerst over zijn zoontje Georges, die hem met zijn vrouw Sarah bij de finish opwacht, en voert hem enkele slokjes.

De taferelen zeggen veel over de moordende hitte van de afgelopen uren. In zinderend Occitanië is het tegen de 40 graden Celcius. Wielrennen is niet de gevaarlijkste sport als de temperatuur recordhoogten bereikt: de rijwind voert lichaamswarmte af. Maar als het peloton zondag in de 15de etappe 202,5 kilometer moet afleggen tussen Rodez en de oude vestingstad, ziet de Tourorganisatie zich genoodzaakt speciale maatregelen te nemen.

De brandweer sproeit op kritieke plekken water op het asfalt om smelten te voorkomen, de temperatuur van het wegdek kan oplopen tot zestig graden. In overleg met de wedstrijdjury en de rennersvakbond is besloten langs het hele parcours bevoorrading toe te staan, met uitzondering van de laatste 10 kilometer. Renners mogen overal bidons weggooien naar toeschouwers, in normale omstandigheden zijn daarvoor enkele zones aangewezen. De limiet om nog binnen te komen, is opgetrokken van 9 naar 20 procent van de winnende tijd.

Insmeren

De ploegen zelf laten zich niet onbetuigd. Bidons zijn niet aan te slepen. Renners jagen er per half uur een drinkbus doorheen, nog los van de exemplaren waarin alleen water ter verkoeling zit. Enkele teams kiezen ervoor de concentraties aan energiepoeder terug te brengen om te voorkomen dat ze te veel suikers binnen krijgen. Verlies aan zouten wordt gecompenseerd door tabletten in te nemen, zowel aan de start als onderweg. Ploegartsen hameren erop dat ze zich toch vooral goed insmeren. De Brit Thomas Pidcock verloor zaterdag een minuut in het algemeen klassement toen hij zich liet terugzakken naar de auto van zijn team: hij was de zonnebrand vergeten.

Benjamin Thomas na de finish van de 15de etappe. Beeld AP

Gemeengoed in het peloton zijn panty’s gevuld met ijsblokjes die renners in hun nek leggen of onder hun shirt stoppen. Het smeltwater loopt langs het lijf, vaak worden de kousjes binnen het half uur al weer vervangen. Voor de start en na de finish dragen de selecties van onder meer Jumbo-Visma en Team UAE Emirates koelvesten.

Alle protocollen ten spijt, op termijn zijn rigoureuzere ingrepen niet uit te sluiten, zoals het inkorten of zelfs schrappen van etappes. Tot dusver was daarvan alleen sprake in barre weersomstandigheden. Zo werd in 2019 een bergetappe in de Alpen stilgelegd toen modderstromen na een stortbui het parcours bedekten. Maar het moment dat de hitte koersen onverantwoord maakt, komt dichterbij. Metingen wijzen uit dat in Frankrijk de temperaturen sneller stijgen dan het gemiddelde wereldwijd. Dit proces zou de komende jaren alleen maar versnellen.

Laatste bericht: de Deen Michael Mørkøv mist zelfs de opgerekte tijdslimiet en moet de Tour verlaten.