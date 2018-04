Koele Martens leidt Oranje naar klinkende zege voor recordaantal toeschouwers

Duels in de zwakke Nederlandse eredivisie trekken nauwelijks publiek, maar nu zat de oranje gekleurde voetbaltempel in Eindhoven bijna vol. De vrouwen verdreven met hun triomftocht bij het EK in eigen land voor even het chagrijn uit het Nederlandse voetbal. Nu dromen ze al van interlands in een uitverkochte Kuip of Johan Cruijff Arena. En waarom niet?



Toch is de emancipatie pas voltooid wanneer vrouwenvoetbal op elk niveau topsport is. En dat is het zeker niet in Noord-Ierland. Hoe aardig Nederland vooral voor de rust ook speelde, het duel met de Noord-Ierse recreanten was een farce. Binnen het half uur was het verschil tussen de nummers 7 en 56 van de wereld al bepaald, na twee treffers van Lieke Martens en de jubileumgoal van Vivianne Miedema.



Ze kreeg bij haar 50ste treffer enige hulp van de zwakke keeper Higgins. Bij rust was het al 4-0, na een door Sherida Spitse benutte strafschop. Haar knappe volley voor de 6-0 was een zeldzaam hoogtepunt in de tweede helft. Het geklungel van Noord-Ierland werkte geregeld op de lachspieren, zeker als Higgins de bal door haar benen en handen liet glijden en bij het eigen doelpunt, de 7-0 van Simpson.