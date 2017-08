Koel Feyenoord verslaat Vitesse na strafschoppenreeks

De supporters gingen er eens goed voor zitten, maar de landskampioen vergat door te drukken. In plaats daarvan zakte het tempo. Het gaf het gerenoveerde Vitesse - coach Fräser begon met zes nieuwelingen - de mogelijkheid zichzelf terug te knokken in de wedstrijd.



Terwijl de ietwat verveelde supporters van Feyenoord Dirk Kuijt op het ereterras toezongen met de vraag of hij een liedje wilde zingen, was Vitesse dichtbij de gelijkmaker. Linssen, overgekomen van FC Groningen, knalde de bal vanaf zestien meter hard tegen de onderkant van de lat.



Niet veel later viel de gelijkmaker toch. Zoals gezegd op merkwaardige wijze, maar niet onverdiend. Feyenoord was al een tijdje zichzelf niet meer en viel na een goed begin ver terug. Vitesse was via Linssen nog het dichtstbij de winnende treffer, terwijl de ploeg van Van Bronckhorst geen kans meer wist te creëren.



Zonder verlenging, een uitvloeisel van de nieuwe opzet, moesten strafschoppen de beslissing brengen. Daarin bleef Feyenoord koeler dan de bezoekers en won het voor de derde keer in de clubgeschiedenis de Johan Cruijff Schaal.