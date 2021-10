KNWU-voorzitter Wouter Bos: ‘We móéten de nieuwe Tom Dumoulin vinden’

Wouter Bos, de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie. Beeld Hollandse Hoogte / ANP Kippa

Bos volgt Marc van den Tweel op, die na enkele maanden vertrok om directeur bij NOCNSF te worden. De aanstelling geldt voor vier jaar. Het gaat om een onbezoldigde functie. Het bestuur verklaarde dat de bestuurlijke ervaring van Bos, diens netwerk en zijn liefde voor de wielersport de doorslag gaven. Sinds 2018 is Bos topman van Invest-NL. De investeringsmaatschappij financiert ondernemingen die duurzame en innovatieve projecten opzetten.

In het persbericht noemt u zichzelf een fanatieke vrijetijdsfietser. Dat vraagt om onderbouwing. Frequentie, afstanden, gemiddelden.

‘Ik ben begonnen toen ik nog minister was. Volgens mijn vrouw moest ik gezonder gaan leven. Ik fiets nu twee tot drie keer per week. Soms zit ik binnen op de Tacx, een hometrainer, niet langer dan een uur. Buiten haal ik in doordeweekse ritjes 30 tot 50 kilometer, in het weekeinde kom ik uit op 60 tot 100. Ik probeer altijd boven een gemiddelde van 28 kilometer per uur te blijven.’

De combinatie Bos en fiets kwam voor de buitenwereld nogal uit de lucht vallen. U was voetballiefhebber, Feyenoordsupporter.

‘Dat is niet veranderd. Je mag meerdere grote liefdes hebben. Het verschil is dat ik niet zelf voetbal. Daar zijn mijn knieën niet goed genoeg voor. Ik heb er nooit mee te koop gelopen dat ik fiets. Dan krijg je van die verzoeken of je al fietsend gefilmd of geïnterviewd kan worden. Daar had ik helemaal geen trek in.’

U bent toch ooit in beeld geweest voor een bestuursfunctie bij Feyenoord?

‘Nee. Dat was meer in de categorie: je bent Feyenoordfan, je kunt besturen en als er dan op een kandidaat gegokt moest worden, kwam mijn naam al snel voorbij. Het is me niet aangeboden, het was nooit serieus.’

Wat bewoog u het voorzitterschap van de KNWU te ambiëren?

‘Sport, en zoals gezegd vooral wielrennen en voetballen, heeft een speciaal plekje in mijn hart. Ik vind het ook belangrijk naast een betaalde baan vrijwilligerswerk te doen. Ik was voorzitter van een patiëntenvereniging voor mensen met een aangeboren motorische handicap en voorzitter van de Giovanni van Bronckhorst Foundation. Die biedt kinderen met leerachterstand extra onderwijs en sportprogramma’s aan. Bij beide organisaties liepen de termijnen af. Ik had zodoende tijd over en in deze vacature kwam veel bij elkaar: sport en iets doen voor volk en vaderland.’

In de voordracht liet het bestuur weten dat u de bond meteen een spiegel heeft voorgehouden. Wat heeft u ze laten zien?

‘Op de eerste plaats heb ik vooral verteld dat ik een outsider ben. Ik wil de eerste honderd dagen benutten om er echt achter te komen wat er speelt. Ik zie zeker de uitdaging. De KNWU is een brede vereniging, waarin naast het wegwielrennen ruimte is voor andere disciplines, zoals baanwielrennen, BMX en offroad, het mountainbiken en het veldrijden. Dat is een grote kracht, maar het maakt de organisatie tegelijkertijd kwetsbaar. Je moet tijd, aandacht en middelen zodanig zien te verdelen dat iedereen zich thuis voelt. Andere disciplines moeten het idee hebben dat ook zij gebaat zijn bij de investeringen in het wegwielrennen, lokale verenigingen moeten het nut zien van steun aan de topsport.’

Dat geeft alvast een richting aan.

‘Toppers zijn nodig. Ik sprak maandag op het congres van mijn benoeming met directeur Richard Plugge van Jumbo Visma, en Merijn Zeeman, de sportief directeur van het team. Zij vertelden dat ze een opvolger van Tom Dumoulin, als een Nederlandse winnaar in een grote ronde, op dit moment niet in het zicht hebben. Laat ik in alle bescheidenheid alvast één doelstelling formuleren: we zullen die echt moeten vinden en helpen ontwikkelen. Dat maakt zoveel energie los. Daar spiegelen zoveel jonge mensen zich aan.’

Dat kan een zoektocht worden. Onder jongeren loopt het aantal licentiehouders gestaag terug.

‘Dat geldt voor het wegwielrennen. In de andere disciplines is dat veel minder het geval. Je kunt je voorstellen dat talent vanuit de baan of het mountainbiken en het crossen overstapt, of zelfs vanuit andere sporten. De succesvolste renner bij Jumbo-Visma, Primoz Roglic, is als schansspringer begonnen. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.’

U zou ook graag meer Nederlanders vertegenwoordigd zien in internationale wielerbonden. Kijkt u misschien al zelf verder in de sportwereld? Uw voorganger was al snel algemeen directeur van NOCNSF.

‘Nee. Ik heb een betaalde baan en daar zit ik goed.’

Bij welke wedstrijd bent u voor het eerst in functie te zien?

‘Dat weet ik nog niet. De WK baan in Roubaix komt eraan. Misschien dat het daar lukt. Dat is het mooie van deze functie: behalve hard werken kun je fantastische evenementen bijwonen. Ik zie er erg naar uit.’