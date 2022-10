KNVB ziet af van nieuwe actie met OneLove-aanvoerdersbanden

De band, in juni 2021 om de arm van Oranje's toenmalige aanvoerder Georginio Wijnaldum. Beeld ANP

De voetbalbond lijkt met die beslissing zijn oren te laten hangen naar bijvoorbeeld Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü, die de speciale band afgelopen zaterdag vanwege ‘geloofsovertuigingen’ niet wilde dragen. Een woordvoerder van de KNVB zegt tegen persbureau ANP te vrezen dat bij een herhaling van de actie ‘de nadruk’ niet op verbinding, maar ‘op andere zaken’ komt te liggen. ‘Dan schiet je je doel voorbij.’

Tijdens de laatste speelronde van dit kalenderjaar, in het weekeinde van 12 en 13 november, zouden de aanvoerders van de clubs uit de ere- en eerste divisie de band opnieuw dragen. Volgens de woordvoerder was dit plan ‘nog slechts een idee’.

Op het WK in Qatar, dat een week later begint, zal de aanvoerder van het Nederlands elftal, Virgil van Dijk, de regenboogband wel om zijn bovenarm dragen, benadrukte de woordvoerder. Die actie had de KNVB in september al aangekondigd. Negen andere landen, waaronder België, Duitsland, Engeland en Frankrijk, gaven toen aan zich bij het Nederlandse initiatief aan te sluiten.

Köckü was afgelopen weekeinde niet de enige die zich van de actie distantieerde. Ook Excelsior-aanvoerder Redouan El Yaakoubi verving de OneLove-aanvoerdersband door een band met ‘respect’ erop. De Ajacied Dusan Tadic bedekte de band aanvankelijk gedeeltelijk onder zijn reguliere aanvoerdersband.

Presentator Humberto Tan, tevens voorzitter van de KNVB-commissie Mijnals, die zich inzet voor inclusiviteit in het voetbal, zei vrijdagmiddag tijdens zijn eigen programma op NPO Radio 1 zeer teleurgesteld te zijn over het besluit van de voetbalbond. ‘Als er ophef is over een actie waar je voor staat, dan moet dat een aansporing zijn om die actie te vervolmaken’, aldus Tan. ‘Als je meteen stopt, betekent die campagne niks.’

OneLove ontstond in het seizoen 2020-2021, deels als reactie op racistische incidenten in stadions. Het internationale bijschrift van OneLove is ‘football has the power to unite people’, geïnspireerd op een uitspraak van Nelson Mandela over sport. Op de band staat een hart met daarin een 1. Op de achtergrond prijken verschillende kleuren, die voor trots op de eigen afkomst, kleur, genderidentiteit en seksuele geaardheid staan.