KNVB wil WK vrouwenvoetbal 2027, met buurlanden

Het Nederlands vrouwenteam viert de winst op Zweden tijdens het laatste EK. Beeld Guus Dubbelman

De KNVB bevestigt de ambitie, waarvan al een deel uitlekte in Duitsland. Nederland was eerst van plan het toernooi alleen te houden, als vervolg op de successen van de nationale ploeg en de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in Nederland. Het kabinet sprak al in 2018 de steun voor het idee uit, geïnspireerd door het succes van het gewonnen EK van 2017 in eigen land.

Daarop ontstond het probleem dat de Fifa het deelnemersveld voor de volgende WK’s, vanaf 2023, uitbreidde van 24 naar 32 landen. Voor de Nederlandse bond werd de organisatie daarbij te veelomvattend. De KNVB benaderde de Belgische en Duitse bond om de kandidatuur samen te dragen. Nederland blijft wel leidend in de organisatie. In een eerste opzet krijgt Duitsland de openingswedstrijd en Nederland de finale. Tot nog toe is niets bekend over andere kandidaten, al lijken ook de Scandinavische landen geïnteresseerd.

Duitsland hield het WK van 2011 alleen, maar de DFB was niet helemaal tevreden over de effecten. De stadions zaten vol, maar de competitie wist nauwelijks te profiteren van het succes van het door Japan gewonnen toernooi. De bonden leggen bij de kandidatuur de nadruk op het feit dat ze tot de oprichters van de Fifa behoren, en dat ze tot de sterke voetballanden van de wereld gerekend mogen worden.