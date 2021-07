KNVB wil Louis Van Gaal als bondscoach: ‘We zoeken een baas, een chef’

Louis van Gaal tijdens de wedstrijd Spanje-Nederland op het WK voetbal in 2014. Beeld ANP

De bond zoekt naar een ‘baas, een chef’, zo liet directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma vorige week weten na het vertrek van De Boer, die met Oranje op het EK met 2-0 verloor van Tsjechië in de achtste finales. Na evaluatie is de KNVB als eerste bij Van Gaal uitgekomen, op wie deze typeringen van toepassing zijn.

Van Gaal heeft nog niet toegezegd, al liet hij eerder doorschemeren dat met hem altijd te praten valt. Hij verblijft momenteel in Portugal, waar hij een appartement heeft in de Algarve. Hij is officieus met pensioen, sinds zijn ontslag bij Manchester United in 2016. Sindsdien volgt hij het voetbal onder meer als analist bij Ziggo.

Urgentie

De KNVB kan zich in de zoektocht geen al te grote risico’s permitteren. Veel coaches zijn niet vrij. Zo heeft Peter Bosz net getekend bij Lyon en durft de bond het na Frank de Boer blijkbaar niet aan meteen met bijvoorbeeld Giovanni van Bronckhorst of Phillip Cocu te komen. Bij een buitenlander is de vraag of hij snel genoeg is ingewerkt.

De urgentie is hoog. Nederland vervolgt de WK-kwalificatiereeks op 1 september, met een uitwedstrijd tegen Noorwegen. Op 4 en 7 september volgen thuisduels tegen Montenegro en Turkije. Nederland zal uit het drieluik minimaal zes punten moeten halen om mee te blijven doen in de strijd om de eerste plaats in de groep. Alleen die plaatst zich rechtstreeks voor het WK van eind volgend jaar in Qatar. De nummers twee zijn veroordeeld tot een moeilijke play-off. Nederland verloor al in Turkije, met 4-2, een duel dat verwarring veroorzaakte in het hoofd van Frank de Boer, onder meer over het spelsysteem.

Revanche

Van Gaal was al twee keer eerder bondscoach. Hij volgde Frank Rijkaard op in 2000, maar beleefde de grootste teleurstelling uit zijn loopbaan toen hij zich niet plaatste voor het WK van 2002 in Zuid-Korea en Japan. Later nam hij revanche, met de derde plaats op het WK van 2014 in Brazilië, toen hij de ploeg volledig naar zijn hand zette. Dat was hem in zijn eerste periode niet gelukt, oordeelde hijzelf.

Van Gaal was al beschikbaar na het vertrek van Ronald Koeman, die een jaar geleden koos voor het vervolg van zijn loopbaan bij Barcelona. De KNVB sloeg hem toen over, mede omdat de spelers aangaven dat ze zelf wel meer verantwoordelijkheid konden nemen, en dat ze niet op Van Gaal zaten te wachten.