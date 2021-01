KNVB werkt aan convenant hoe om te gaan met omstreden landen als Qatar

Arbeiders op weg naar hun werk aan het nieuwe voetbalstadion in Doha, Qatar. Beeld Reuters

De KNVB, die vrijdag een online symposium houdt over de voors en tegens van het WK voetbal van 2022 in Qatar, wil met het convenant proberen de situatie in bepaalde landen te verbeteren, onder meer door onderzoek te doen, misstanden te agenderen, dialoog te voeren en druk uit te oefenen, in samenwerking met overheden en mensenrechtenorganisaties.

Het convenant is ook bedoeld om voortdurende discussie over de situatie in een land in te dammen. De KNVB wil geen toernooien boycotten, omdat in de visie van ‘Zeist’ sporters niet de dupe mogen zijn van wanbeleid of geschonden mensenrechten. De kracht van sport mag niet verloren gaan door wanbestuur in een land. Ook mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch hebben recent uitgesproken dat een boycot door voetballanden van het WK in Qatar niet meteen tot verbetering van arbeidsomstandigheden in dat land leidt.

Van de andere kant wil de bond niet wegkijken van mensenrechtenschendingen of wanordelijkheden. De KNVB wil de sportieve plicht vervullen en tegelijkertijd op maatschappelijk verantwoorde manier deelnemen. Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB: ‘Iedereen worstelt met Qatar. De KNVB had ook liever gehad dat het WK ergens anders was gehouden. Nu is er onlangs weer een groot judotoernooi geweest in Qatar. Daarbij is geen of nauwelijks aandacht geweest voor andere zaken dan de sport zelf. Met zo’n convenant kunnen we gecoördineerd en gezamenlijk druk zetten en proberen verandering te bewerkstelligen, door over een breed front samen te werken.’ Het convenant past in het Nationaal Actieplan Mensenrechten van de overheid, waarin richtlijnen voor het zakenleven zijn opgenomen over het drijven van handel met bepaalde landen.

De internationale bonden Fifa en Uefa hebben, mede op initiatief van de KNVB, een paragraaf opgenomen in toekomstige bidprocedures voor toernooien. Landen die een evenement willen houden, zijn inmiddels verplicht een paragraaf over mensenrechten in hun bieding op te nemen.

Het Nederlands elftal begint in maart aan de kwalificatie voor het WK in Qatar. Hoewel plaatsing ver weg is, denkt de bond binnen de mogelijkheden alvast na over verbeteringen van sport en mensenrechten in de oliestaat, met behulp van bijvoorbeeld rapportages van Amnesty International, overheden en internationale vakbonden. De KNVB wil de spelers uitgebreid voorlichten en zal onderzoek doen naar de omstandigheden tijdens de bouw van het spelershotel. De bond leidt al coaches op in Qatar en hielp bij de opzet van vrouwenvoetbal.

Sinds de toewijzing van het WK aan Qatar in 2010 is er voortdurend kritiek op het dictatoriaal geregeerde land, vooral vanwege mensonterende omstandigheden voor arbeiders uit landen als India, Nepal en Pakistan. Ondanks afgedwongen verbeteringen voor de arbeiders houdt de internationale kritiek aan.