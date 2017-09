KNVB waarschuwt clubs voor beruchte matchfixer

De brief van de KNVB lijkt vooral bedoeld als aansporing voor clubs, maar ook zeker voor het Openbaar Ministerie, om het gevaar van matchfixing serieuzer te nemen. Dat Perumal actief was en is in Nederland is al jaren bekend. Vanuit Hongarije, waar hij getuige is in een matchfixingproces, blijft hij voetbalwedstrijden in heel Europa manipuleren om zo geld te verdienen op de gokmarkt.



Dat Perumal gewoon zijn gang blijft gaan, en de autoriteiten er maar niet in slagen een strafzaak tegen hem op te bouwen, is een grote frustratie van voetbalbonden in Europa. Die zien met lede ogen aan hoe hun competities worden aangetast en spelers gecorrumpeerd raken.