KNVB vraagt maximaal 140 miljoen steun aan overheid - Directeur Gudde: ‘We hopen de stap van het spelen met een beperkt aantal fans over te slaan’

KNVB-directeur Eric Gudde (l): 'Onze topspelers zijn een inspiratie voor talloze jeugdigen. We kunnen alleen topspelers voortbrengen als het betaald voetbal blijft bestaan.' Beeld ANP

Dat bleek uit het gesprek dat directeur betaald voetbal Eric Gudde en een paar andere hoog geplaatsten uit de sector vrijdag voerden met minister Martin van Rijn van Medische Zorg en Sport. Het betaald voetbal wil in zeven stappen terugkeren naar wedstrijden in volle stadions. Voor elke stap is een protocol opgesteld. Zonder publiek is het betaald voetbal op den duur reddeloos verloren.

De bedoeling is stapsgewijs terug te keren naar voetbal zoals het eens werd gespeeld, vóór het tijdperk van corona. De stap van geen voetbal naar trainen in kleine groepjes is al gezet. Daarna volgen: normaal trainen, met duels, liefst al deze maand. Oefenwedstrijden in augustus. Wedstrijden zonder publiek, vanaf de competitiestart rond half september. Wedstrijden met een beperkt aantal toeschouwers. Wedstrijden in volle stadions.

Gudde: ‘Gebleken is dat de meeste partijen weinig voelen voor wedstrijden met een beperkte hoeveelheid toeschouwers. Ook burgemeesters zien daarin weinig heil. Organisatorisch is dat lastig. We hopen die stap te kunnen overslaan.’ De sector hoopt tevens dat voetbal met publiek eerder mogelijk is dan na de vondst van een vaccin tegen het coronavirus. Ook daarvoor zijn plannen gemaakt. Te denken valt aan een snelle temperatuurmeting van supporters voor de ingang van het stadion of het dragen van mondkapjes.

‘Gedegen en realistisch’

Gudde: ‘De minister noemde onze plannen zeer gedegen en realistisch, ook omdat de sector zelf veel heeft ingebracht, onder meer bezuinigingen van rond de 200 miljoen euro. Bovendien was hij tevreden met het feit dat de topclubs bereid zijn de zwaarste lasten te dragen, door hun problemen grotendeels zelf op te lossen.’ Ajax, PSV, Feyenoord en AZ verdienen het meest, hebben een behoorlijk eigen vermogen en verwezenlijken de beste transfers. Zij begrijpen bovendien goed dat de overheid er niet is om miljoenensalarissen van topspelers aan te vullen.

De competitie is in maart afgebroken vanwege het coronavirus. Het komend seizoen zal zich vermoedelijk zeker voor een deel zonder publiek afspelen. Hoe eerder toeschouwers zijn toegestaan, des te minder geld het voetbal hoeft te vragen van de overheid. De inkomstenderving voor de sector is berekend op 331 miljoen euro, in het scenario van het hele seizoen 2020-2021 zonder publiek.

Het flexibele vangnet is bedoeld voor de overgang van een sector die grotendeels afhankelijk is van toeschouwers, naar de nieuwe werkelijkheid. Zonder steun uit Den Haag zal een behoorlijk aantal clubs failliet gaan. Zo stelde directeur Wouter Gudde van FC Groningen vorige week dat elke wedstrijd zonder publiek 4 ton extra schade betekent. Voor grotere clubs ligt dat bedrag aanmerkelijk hoger. De 34 clubs hebben nochtans al rond de 100 duizend seizoenkaarten verkocht, maar menig club betaalt straks een deel terug als de wedstrijden zich afspelen in lege stadions.

De KNVB heeft ook het belang van het voetbal onder de aandacht gebracht van Van Rijn. Gudde: ‘Voetbal betekent veel in onze maatschappij. Er zijn 4,3 miljoen mensen gek op voetbal. Elk weekeinde trekken 200 duizend mensen naar de stadions. Onze topspelers zijn een inspiratie voor talloze jeugdigen. We kunnen alleen topspelers voortbrengen als het betaald voetbal blijft bestaan.’

Centraal in de overheidssteun staat de zogenoemde NOW-regeling, de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, die geldt voor bedrijven die door corona minimaal 20 procent omzetverlies lijden. Uit de NOW wordt een deel van het salaris van voetballers en ander personeel betaald. In het betaald voetbal zijn ongeveer 3500 mensen werkzaam. De NOW is al verlengd tot eind september. Bij elke maand dat het voetbal eerder voor publiek kan spelen, gaan van dat totaalbedrag van 140 miljoen ongeveer 7 miljoen af.

Acties voetbal zelf

Van Rijn zal eind juni laten weten in hoeverre hij het voetbal ter wille kan zijn. Een belangrijk signaal noemde hij de acties van het voetbal zelf. Forse bezuinigingen en loonoffers, van clubs tot trainers, van spelers tot zaakwaarnemers. In totaal levert dat naar schatting 200 miljoen euro op, vooral door tijdelijke kortingen op salarissen, tot maximaal 20 procent, en door het vullen van het noodfonds. Ook de KNVB-top zelf levert loon in.

De bond vindt het gevraagde bedrag van 140 miljoen niet te hoog. De kunstsector bijvoorbeeld kreeg eerder al een toezegging van 300 miljoen, en heeft aangegeven dat de schade zal oplopen tot zeker een miljard. Gudde: ‘Maar dat cijfer hebben we niet ingebracht. We concentreren ons op onze eigen sector.’

Het overheidsgeld is nadrukkelijk niet bedoeld om salarissen van topspelers te bekostigen of wanbeleid te maskeren. De topclubs Ajax, PSV, Feyenoord en AZ willen het liefst buiten het vangnet blijven en hun eigen problemen oplossen. Via een solidariteitsfonds, waaraan ook de KNVB zelf, sponsor ING en de internationals bijdragen, proberen ze andere clubs te helpen. Ook een deel van hun verdiensten in de Europese toernooien verdwijnt in dat fonds.