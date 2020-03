KNVB: voetbal buiten Noord-Brabant gaat gewoon door en met publiek

NOS-sportverslaggever Joep Schreuder en NAC-directeur Luuc Eisenga volgen de richtlijnen op bij de KNVB voor overleg over de uitbraak van het coronavirus. Beeld ANP

De KNVB geeft de voorkeur aan het uitstellen van wedstrijden boven het afwerken van duels zonder publiek. De voetbalbond heeft zich bij dat besluit laten adviseren door de richtlijnen van het RIVM. De komende dagen kunnen de lokale veiligheidsregio’s bij nieuwe ontwikkelingen alsnog ­besluiten duels buiten Brabant af te gelasten.

De oefeninterlands van het Nederlands elftal in aanloop naar het Europees kampioenschap gaan vooralsnog door. Oranje speelt op 26 maart in het Philips Stadion in Eindhoven tegen Amerika. De ploeg treedt drie dagen later aan tegen Spanje in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

Ook andere grote sportbonden besloten de wedstrijden van de Brabantse clubs uit te stellen. Zij volgen daarmee het advies van NOCNSF om sportwedstrijden in de provincie te schrappen. Voor de hockeybond heeft de maatregel betrekking op ongeveer 2.000 wedstrijden, waaronder ook duels in de hoofdklasse. Voor de hockeyploeg van Den Bosch, koploper in de hoofdklasse voor vrouwen, stond de uitwedstrijd tegen SCHC op het programma. Het handbal- en volleybal kwamen met dezelfde maatregel.

Het internationale paardensportevenement The Dutch Masters in Den Bosch, dat donderdag begint, wordt toch zonder publiek gehouden. Het programma is wel fors ingekrompen. Alleen de internationale spring- en dressuuronderdelen zullen worden verreden. Normaal gesproken trekt het vierdaagse evenement zo’n 65 duizend bezoekers.

In Frankrijk en Duitsland worden komend weekeinde alle voetbalduels definitief zonder publiek gespeeld. De Italiaanse Serie A is zelfs tot begin april stilgelegd.

Twee van de acht duels in de achtste finales van de Europa League gaan donderdag niet door: Internazionale – Getafe en Sevilla – AS Roma. Wanneer deze wedstrijden worden ingehaald is nog niet bekend.