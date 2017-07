KNVB-top erkent fouten in selectieprocedure voor nieuwe bondscoach

Volkstribunaal

Er was geen regie. We hebben ons laten leiden door verkeerde adviezen. We hadden nooit in die positie mogen komen

Tijdens een persconferentie wilde de KNVB het selectieproces toelichten, om zo onjuistheden uit de wereld te helpen. Het liep uit op een soort volkstribunaal. Decossaux: 'Het was afschuwelijk. (...) Er was geen regie. We hebben ons laten leiden door verkeerde adviezen. We hadden nooit in die positie mogen komen. We hebben geleerd dat we een mediastrateeg aan boord moeten hebben.'



De positie van Van Breukelen bleek niet veel later onhoudbaar. Hij vertrok via de achterdeur. Decossaux: 'Die man heeft natuurlijk nooit een echte positie gehad bij ons. Hij is niet goed gekomen, niet goed ondersteund, helemaal niet door mij. Als je een percentage moet plakken op de vraag waarom het is mislukt, ligt 60 tot 80 procent buiten zijn schuld.'