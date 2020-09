KNVB start campagne om racisme in voetbal aan te pakken

Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum maakten een statement tegen racisme tijdens de wedstrijd Nederland-Estland in november, 2019. Beeld BSR Agency

De campagne onder de naam ‘Ons voetbal is van iedereen’, met als ondertitel ‘samen zetten we racisme en discriminatie buitenspel’, was al eerder gelanceerd, maar door de coronacrisis kwam het voetbal tot stilstand en gebeurde er weinig zichtbaars. Nu de 1,2 miljoen leden van de KNVB weer voetballen, krijgt de campagne een herstart en tevens een hippe bijnaam: ‘One love, voetbal verbindt.’

Belangrijk is het aanspreken van doelgroepen. Daartoe behoort ook de ‘stille meerderheid’, een grote groep voetballers en supporters die niet goed weet wat te doen bij uitingen van racisme. Het echte werk is nu begonnen, met trainingsprogramma’s bij onder meer clubs, scheidsrechters en medewerkers, om te proberen racisme te voorkomen.

Als misstanden zijn gesignaleerd, is er een rapportagemogelijkheid voor scheidsrechters. De bedoeling is dat de door iedereen te gebruiken meldingsapp voor 2021 werkt. Ook wordt duidelijker wat de sanctiemogelijkheden zijn. Een supporter die zich misdraagt kan een stadionverbod van maximaal 10 jaar krijgen. De KNVB heeft een programmamanager aangesteld: Houssin Bezzai. Elke club in het betaald voetbal heeft één speler afgevaardigd in het ­antiracisme- en discriminatieteam.

Voetbal van iedereen

De KNVB zette vaart achter de strijd tegen discriminatie na de racistische bejegening van speler Ahmad Mendes Moreira van Excelsior, in een wedstrijd bij FC Den Bosch bijna een jaar geleden. In de advertentie van zaterdag, een roep om verbinding, staat onder meer: ‘Voetbal is een uitnodiging. Een uitnodiging om het samen te doen en om samen te genieten. Ongeacht ras, huidskleur, seksuele geaardheid, cultuur, geloof, nationaliteit, gender en leeftijd. Iedereen is welkom en hoe meer mensen meedoen, hoe meer verschillen we meteen kunnen overbruggen. Want voetbal is van iedereen. Ons voetbal is van iedereen.’

De brief is ondertekend door onder meer de nationale elftallen, alle betaalde clubs en het amateurvoetbal, plus tal van andere partijen in het voetbal en maatschappelijke organisaties, waaronder de Anne Frank Stichting, Suriprofs en Inspraakorgaan Turken Nederland.

Saillant is dat de eveneens jonge commissie-Mijnals deze week kritiek had op de procedure die leidde tot de aanstelling van Frank de Boer als bondscoach. De commissie vindt dat de KNVB, een ‘witte’ organisatie, niet goed genoeg heeft gezocht naar een kandidaat met niet-westerse achtergrond. Directeur Eric Gudde ontkende dat te weinig inspanning is geleverd. Hij gaf aan met de commissie in gesprek te blijven.