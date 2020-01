KNVB royeert Utrechtse DWSV: hoe kan een amateurclub het zo bont maken?

Het bondsbureau op de KNVB Campus in Zeist. Beeld ANP

Waarom is DWSV uiteindelijk geroyeerd?

De club heeft een strafdossier op­gebouwd van zaken die zijn voor­gekomen bij de tuchtrechter. De KNVB zegt veelvuldig in gesprek te zijn gegaan met het bestuur en heeft ondersteuning geboden om de cultuur binnen de club te veranderen, maar de gewelddadige sfeer en incidenten bleven aanhouden. De voetbalbond heeft er geen vertrouwen in dat het huidige bestuur die tendens nog kan doorbreken, waarop werd besloten de club uit de competitie te nemen.

Een incident bij de wedstrijd tussen het eerste elftal van DWSV en de Rivierwijkers was voor de KNVB de druppel. Toen scheidsrechter Gianni Hoovenstat de aanvoerder van de thuisploeg zijn tweede gele kaart wilde geven, kreeg hij de volledige hoon van het sportpark over zich heen. Toen Hoovenstat zag dat een supporter een scherp voorwerp uit zijn tas wilde pakken, vluchtte hij in allerijl van het veld af.

DWSV (Door Wilskracht Steeds ­Verder) is geen grote vereniging. Aan het begin van het seizoen had de club vier seniorenteams en twee jeugdteams. Na alle negatieve publiciteit rond de club besloot de helft van de ploegen om de club midden in het seizoen te verlaten. Een van de jeugdelftallen en twee senioren-teams kozen voor een andere voetbalvereniging in de buurt.

Het besluit van de KNVB kwam ‘als een verrassing binnen’ bij de voorzitter van de amateurclub, die onder geen beding met zijn naam in de krant wil en ‘waarschijnlijk naar de burgerrechter stapt om de zaak aan te vechten’. ‘Iedereen binnen de club is verrast’, zegt hij. ‘De KNVB kan de club royeren, maar het zijn de mensen op en om het veld die schuldig zijn. Ik vermoed dat de KNVB ­gewoon van de naam DWSV af wil, want de spelers kunnen nu bij ­andere clubs verder.’

Volgens de voetbalbond komt het zelden voor dat het bondsbestuur een club royeert. In de afgelopen twee jaar is dat twee keer gebeurd: bij een Amsterdamse zaalvoetbalclub en een amateurclub in Breda. Daarvoor is het vijf jaar niet voorgekomen.

Hoe ervoeren de scheidsrechters wedstrijden van DWSV?

Drie jonge scheidsrechters die de club onlangs hebben gefloten, hebben wisselende ervaringen. ‘Ik merkte aan alles dat ik met mensen te maken had die totaal geen verstand hadden en eigenlijk alleen ­waren gekomen om ellende te veroorzaken’, zegt Sam van de Graaf (20). ‘Ik ben zelf een Haagse volksjongen en ga ook om met gasten die je als ‘tokkies’ kunt beschrijven. Ik voel dat sentiment aan en mede daarom verliep de wedstrijd zonder ongeregeldheden.’

Manuel Uijttewaal (21) is ‘verrast’ door het royement. ‘Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen negatieve ervaring heb bij deze club’, zegt hij. ‘Het is een echte volksclub waarbij het ­belangrijk is dat je direct, kordaat en consequent fluit en handelt. Maar dat heeft ook wel zijn charmes, mits het binnen de grenzen blijft natuurlijk.’ Uijttewaal heeft als rapporteur van een andere scheidsrechter wel gezien dat een wedstrijd uit de hand liep. ‘Drie spelers van DWSV kregen een rode kaart; toen ging het publiek natuurlijk wel tekeer. Je moet als scheids de wedstrijd wel aanvoelen en je verstand blijven gebruiken.’

Scheidsrechter Mustafa Dogan (35) merkte dat een grensrechter, een vrijwilliger van DWSV, commentaar kreeg van het publiek van de tegenpartij. ‘Opeens stonden ze neus tegen neus. De grensrechter maakte toen een slaande beweging. Hij miste weliswaar, maar als ik niet had ingegrepen, was het ontaard in een massale vechtpartij’, zegt hij. ‘Ik heb supporters en grensrechter duidelijk gemaakt dat ik normaal zou hebben gestaakt, maar dan zou DWSV flink in de problemen komen. Na het incident is de wedstrijd rustig verlopen.’

Wat gebeurt er met de spelers, trainers en bestuurders van de club?

De spelers en trainers die niet zijn gestraft door de tuchtcommissie kunnen zich inschrijven bij een andere club. Daar zouden ze – als hun beoogde nieuwe club dat toestaat – na de winterstop het veld op kunnen. Ook staat het bestuurders en vrijwilligers vrij elders aan de slag te gaan. Als clubs twijfelen over de komst een voormalig DWSV-lid, kunnen ze advies bij de KNVB inwinnen.