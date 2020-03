KNVB heeft hoop op vervolg voetbalseizoen nog niet laten varen

Exterieur van het bondsbureau op de KNVB Campus in Zeist. Beeld ANP

De bond ontving na de bekendmaking van drie scenario’s kritiek, ook van de vakbond VVCS. ‘Ik zie het niet gebeuren voorlopig, 22 spelers op een voetbalveld’, aldus voorzitter Levtsjenko. ‘De gezondheid dient altijd voorop te staan.’ Overigens denkt de KNVB daarover hetzelfde, maar de bond wil alle mogelijkheden openhouden en geen overhaaste besluiten nemen. De directeur van de Eredivisie CV, Mattijs Manders, via Twitter: ‘Voetbal is op dit moment niet belangrijk. Adviezen van ministerie en RIVM blijven leidend.’

Na dinsdag blijven drie scenario’s voor het slotakkoord overeind. Uitspelen van de competities vóór 30 juni, tot 1 juni zonder publiek. Uitspelen van de competities na 30 juni, waarbij een schuin oog is gericht op de Uefa, die een richtlijn voor Europa uitwerkt. Voor die optie zijn tijdelijke regelwijzigingen nodig, onder meer om de duur van contracten op te rekken. Derde mogelijkheid is het niet uitspelen van competities.

Een misverstand over het betaald voetbal ontstond maandag bij de afgekondigde nieuwe maatregelen door de overheid, waarbij evenementen tot 1 juni zijn verboden. Sportcompetities vallen blijkbaar niet automatisch onder die noemer, waardoor voetbal zonder publiek theoretisch mogelijk blijft. Het advies van het RIVM, om geen sportduels te houden tot 6 april, is vooralsnog ongewijzigd. Uiterlijk op 6 april valt een beslissing over de eventuele verlenging van die maatregel. Vandaar dat de bond afwacht en verschillende scenario’s uitzet.