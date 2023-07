KNVB en clubs willen, uiteindelijk, wedstrijden tijdelijk stilleggen bij homofobe spreekkoren

Een oproep aan het publiek in het stadion van FC Twente, eind 2021. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

Homofobie, tegen spelers en scheidsrechters of de tegenstander in het algemeen, is nog altijd gemeengoed in Nederlandse stadions. Doorgaans gaat het om het gebruik van ‘homo’ als scheldwoord: in het Nederlands voetbal is nog geen speler openlijk uitgekomen voor zijn homoseksuele geaardheid. De vijandige sfeer op de tribunes zal daar niet bij helpen.

Twee weken geleden hebben voetbalbond KNVB en de clubs ‘unaniem’ op een vergadering afgesproken er iets aan te doen. Dat maakt de KNVB maandagmiddag bekend. ‘Voetbal is voor iedereen en van iedereen. Daar horen geen spreekkoren bij waarin het woord homo als scheldwoord wordt gebruikt’, zegt directeur Marianne van Leeuwen van de KNVB in de persverklaring.

De clubs moeten handhaven: vanaf komend seizoen moet de stadionspeaker bij homofobe spreekkoren die ‘massaal, repeterend en/of langdurig’ zijn, het publiek eerst tweemaal waarschuwen. Als de spreekkoren daarna doorgaan, wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. Ook zullen supporters die zich schuldig maken aan homofobie een stadionverbod van maximaal anderhalf jaar krijgen.

Geen straf op homofobie tegen groepen

Hoewel er geen eenduidige lijn is, kunnen bij racistische of antisemitische spreekkoren wedstrijden al worden stilgelegd. Lhbti-belangenorganisatie COC pleitte afgelopen april dit ook bij homofobie op de tribunes te doen. Anderhalve week geleden startte het COC met andere belangenorganisaties nog een petitie om de KNVB op te roepen meer te doen tegen homofobie in voetbalstadions.

Het COC is gematigd enthousiast over de nieuwe richtlijn van de KNVB en de profclubs. De organisatie noemt de stap bemoedigend, maar vindt dat spreekkoren tegen een hele groep ook onder de richtlijn moeten vallen. Veelvoorkomende spreekkoren als ‘Alle ... zijn homo’, gericht tegen de tegenstander of supporters van de tegenstander, lijken er nu buiten te vallen.

Bovendien is de afspraak nu duidelijker dan bij racistische of antisemitische spreekkoren. Ook bij die spreekkoren kán de scheidsrechter de wedstrijd tijdelijk stilleggen, maar de afspraak is niet dat dit na twee waarschuwingen ook daadwerkelijk móét gebeuren. Het COC noemt dit tegen persbureau ANP onterecht. De KNVB wil na komend seizoen evalueren of de nieuwe maatregelen aangepast of uitgebreid moeten worden.

De acceptatie van homo’s in het Nederlandse voetbal was afgelopen seizoen een veelbesproken onderwerp. Aanvoerders van de profclubs werden in oktober geacht met een zogenoemde ‘OneLove’-aanvoerdersband te spelen, maar Feyenoord-aanvoerder Orkun Kokcü en Excelsior-aanvoerder Redouan El Yaakoubi weigerden dit. De band is bedoeld als statement tegen discriminatie in het algemeen, maar de twee aanvoerders vonden dat de campagne te veel over de acceptatie van lhbti’ers ging. Een nieuwe OneLove-campagne in november van vorig jaar werd na de ophef geschrapt door de KNVB.