KNVB en bondscoach Koeman actiever met creeëren ‘warm bad’, onder andere voor Marokkaanse Nederlanders

Het Nederlands elftal in november tijdens het duel voor de Nations League met Frankrijk. De ploeg telt vele migrantenzonen, maar niet van Marokkaanse komaf. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Sinds negen maanden stuurt de KNVB bondscoach Ronald Koeman en directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma op pad. Ze moeten potentiële internationals met dubbele paspoorten vroegtijdig warm maken voor het Nederlands elftal.

Een aanzienlijk deel van de huidige internationals heeft minimaal één ouder van buitenlandse afkomst. Vorig jaar oktober was Oranje tegen Duitsland gevarieerder dan ooit, met twaalf migrantenzonen in de selectie van 24 spelers, uit acht verschillende landen (vier uit Afrika, drie uit de Caraïben en één uit Zuid-Amerika). Geen van de spelers had Marokkaanse wortels, terwijl Marokko aan het laatste WK met vijf Marokkaanse Nederlanders meedeed.

Koeman en Hoogma hebben de afgelopen maanden met twee spelers gesproken: de 21-jarige Noussair Mazraoui en het 17-jarige PSV-talent Mohammed Ihattaren. ‘Het zijn geen grote verhalen, het is gewoon een analyse van wat Ronald ziet’, vertelt Hoogma op de KNVB Campus in Zeist. ‘We leggen uit in wat voor perfecte omstandigheden de speler terechtkomt als hij voor Oranje kiest. De Campus is enorm gemoderniseerd. We hebben alles naar Zeist gehaald. Er zijn hier geweldige faciliteiten, met een medisch centrum, een hotelcomplex, uitstekende velden, goede trainers. Het praat natuurlijk ook makkelijker nu Oranje weer een topteam heeft. Maar dat willen we bestendigen en daar heb je de beste spelers voor nodig.’

Ziyech klaagde, nadat hij in november 2015 zijn keuze voor het Marokkaans elftal had bekendgemaakt, dat hij nimmer iets hoorde van de KNVB, al was hij eenmaal geselecteerd voor Oranje. De toenmalige bondscoaches Blind en Van Basten stelden zich afwachtend op.

Niet pushen

Tegenwoordig handelt de KNVB pro-actiever. Hoogma: ‘Het is niet pushen of bewerken, en het is ook niet dat we zeggen: jij moet ons je commitment geven, anders selecteren we je niet meer voor de jeugdteams. Maar als een talent snel in het blikveld van Koeman komt, dan wil zo’n speler, hoe jong ook, weten: wat vindt de bondscoach van mij?’

Het eerste gesprek vond plaats toen Mazraoui zich dit seizoen aandiende als vaste rechtsback bij Ajax. Hij sprak in augustus met Koeman en Hoogma, die allebei sinds maart 2018 actief werden in hun huidige functie. Mazraoui zei ‘vereerd’ te zijn, maar koos voor Marokko. ‘Zijn hart zei: Marokko’, vertelt Hoogma. ‘Dat is ook prima, hij moet niet met een half gevoel voor Oranje spelen. Wij wilden slechts te kennen geven dat hij een voorname kandidaat was en wat we hem konden bieden.’

Met extreme talenten praten Koeman en Hoogma op veel jongere leeftijd, zoals onlangs met PSV-toptalent Ihattaren. Dat de coaches van de jeugdlichtingen en ook Koeman en zijn staf nu in één gebouw vertoeven, helpt bij het scannen van talent, meent Hoogma. ‘We zitten allen bij elkaar. Van Oranje tot en met onder 14 jaar, mannen en vrouwen. Sowieso zijn op maandag en dinsdag alle trainers, begeleiders en andere mensen hier. Soms is er een stage van een jeugdselectie. Zegt een trainer in het overleg: hé, zullen we die jongen eens aanspreken?’

De 23-jarige AZ-linksbuiten Oussama Idrissi koos recentelijk voor Marokko zonder een serieus gesprek met Koeman te hebben gevoerd. Hoogma: ‘Koeman gaf aan: mijn staf ziet op dit moment op zijn positie betere kandidaten. Volkomen terecht maakt die jongen dan een keuze. Dat respecteren we volledig. We zijn niet van: ook al heeft hij nu nog niet het niveau van Oranje, we laten hem pijlsnel debuteren, want dan kan hij niet meer voor een ander land uitkomen.’

Dat leek wel het geval met de in Nigeria geboren aanvaller Arnaut Danjuma Groeneveld (22), die speelt voor Club Brugge. Hij debuteerde in oktober 2018 en heeft nu twee interlands gespeeld. Hoogma ontkent. ‘Wij vonden dat die er al echt klaar voor was.’

Band

Ihattaren heeft nog geen keuze gemaakt. Hij bouwde al wel een band op met assistent-bondscoach Kees van Wonderen, die hiervoor bondscoach van Oranje onder 17 jaar was. Dat wordt beschouwd als een voordeel. Het laten rouleren van (jeugd-)bondscoaches bij verschillende leeftijdscategorieën is misschien een idee om talent aan boord te houden.

Er wordt ondertussen geschreven aan een vers opleidingsplan, waarin het dna van Oranje wordt vastgelegd. Volgens Hoogma is dat aanvallend, creatief, dominant, technisch superieur. ‘Frenkie de Jong vind ik een mooi voorbeeld. Je voegt er wel moderne accenten aan toe, spelers moeten veel meer dan vroeger 24/7 voor hun vak leven. En ook De Jong moet soms achter iemand aanrennen.’

Juist spelers met een Marokkaanse achtergrond zijn vaak de artiesten op het veld. ‘Het liefst spelen ze op positie 10, als schaduwspits. Ze durven het aan om een keer van 25 meter op het doel te schieten of drie man te passeren. Dat heb je nodig. Meer diepte, minder ballen breed. Dat wil niet zeggen dat we nu alleen nog maar Ziyechs en De Jongs in het team willen. We hebben ook Depays, De Ligts en Wijnaldums nodig.’

Talenten enthousiasmeren is teamwork, vindt Hoogma. ‘Wij beloven geen gouden bergen, we garanderen geen basisplaatsen. We willen wel dat iedereen zich welkom voelt.’ Bij zijn vorige werkgever Heracles vulde hijzelf met andere technisch verantwoordelijken een warm bad voor de Nederlands-Marokkaanse aanvaller Oussama Tannane die overal was weggestuurd. ‘We wisten: die jongen gaat het verschil maken.’