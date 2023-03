KNVB conformeert zich volledig aan de Fifa, een organisatie die tot op het bot corrupt is

Ter voorbereiding op het congres van de Fifa, komende week in Rwanda, keek ik naar een filmpje van Just Spee. Hij is de voorzitter van de KNVB en had aan de Place de la Concorde in Parijs een bezoek gebracht aan een confrère, Gianni Infantino van de wereldvoetbalbond. Het filmpje staat op de site van de Fifa.

Er was ook een foto gemaakt. De twee mannen hielden samen een bal vast, als bloedgabbers. Ze hadden teruggekeken op het WK in Qatar en waren overeengekomen dat ze zouden gaan nadenken wat de lessen van het toernooi zijn, ‘to be better next time’. Het was niet het einde van een discussie, zei Spee ook nog, maar het begin.

Daarna begon hij over de ‘waarden’ die de KNVB wil uitdragen. Het ging niet over mensenrechten of duizenden dode arbeidsmigranten in Qatar (volgens Infantino waren het er ‘drie’) en evenmin over de corruptie waarmee het toernooi was binnengehaald, de verhuizing van Infantino met zijn gezin naar Doha, de vriendschap van de Fifa-voorzitter met kroonprins Bin Salman van Saoedi-Arabië en het verbod op het dragen van een OneLove-aanvoerdersband.

Spee doelde op de rol van de KNVB als innovator, als technische voorloper in het voetbal. Daarin kan Nederland een gidsland zijn. Hij vergat niet te vermelden dat dit mogelijk wordt gemaakt door donaties van de Fifa. Na drie keer kijken had ik het sterke vermoeden dat Spee tijdens de opnamen in Parijs buiten beeld onder schot was gehouden door een employé van de wereldvoetbalbond.

Anders dan zijn voorganger, Michael van Praag, verschijnt Spee niet vaak in beeld. In 2019 werd hij voorzitter van de KNVB. De andere kandidaat, Telstar-directeur Pieter de Waard, praatte in zijn verkiezingspraatje tien minuten over voetbal, Spee alleen maar over zijn zakelijke successen.

Niet lang daarna zei hij dat het goed was dat het WK in Qatar werd gehouden; dat kritiek op het evenement soms kort door de bocht was en dat onze westerse normen niet zaligmakend zijn. Dus nee, verrassend is het niet dat de KNVB komende week in Rwanda zal stemmen voor de herverkiezing van Gianni Infantino, de enige kandidaat.

Stemonthouding wordt niet overwogen, uit angst of lafheid, of waarschijnlijker, opportnuisme. De KNVB conformeert zich volledig aan de leiding van een organisatie die tot op het bot corrupt is, zoals vorig jaar in een stuk in De Groene Amsterdammer met de kop ‘Infantino lost alles op met geld’ nog eens uitgebreid werd beschreven, en geen zier geeft om mensenrechten en andere morele kwesties.

Terug uit Parijs gaf Spee een interview aan het AD. Het gesprek met Infantino was ‘stevig’ geweest, zei hij, en ging onder meer over het verbod op de OneLove-aanvoerdersband. Hij en Infantino hadden in Qatar ‘langs elkaar heen gepraat’. Ook had Spee laten weten dat de Fifa zich meer moest bekommeren om mensenrechten.

Het was een goed interview. De voorzitter van de KNVB kwam tevoorschijn als een opportunistische pragmaticus, een man die principes niet ziet als waardevolle steunpunten, maar als hinderpalen. Bij de KNVB heeft hij een invloedrijke medestander en geestverwant, directeur Marianne van Leeuwen. Zij was voor het WK in Qatar ook tot het inzicht gekomen dat Nederland maar een klein landje is en dat we als ‘moraalridders’ maar eens wat minder hoog van de toren moeten blazen.

‘Je kunt wel hard nee roepen, maar wat dan?’, vroeg Spee zich in het AD af met een gladde dooddoener. Wat dan?

Dan laat je weten dat je principes hebt; dat je niet accepteert dat het internationale voetbal wordt gegijzeld door een maffia-achtige, gewetenloze organisatie die wordt gedreven door geldzucht en machtslust en niets geeft om mensenrechten. Of het wat uitmaakt is de vraag, maar je geweten knapt er enorm van op.