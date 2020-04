KNVB blijft hopen op hervatting competities betaald voetbal

Leeg stadion van ADO Den Haag. Beeld ANP

Zeker zes clubs, waaronder Ajax, AZ en PSV, willen liever onmiddellijk stoppen met de competitie in de eredivisie, om uiteenlopende redenen. De KNVB negeert die wens, hoopt op solidariteit en gaat volledig af op de richtlijnen van overheid en RIVM, in de strijd tegen het coronavirus. Zo bleek dinsdag na telefonisch overleg tussen alle partijen. De KNVB hield een presentatie voor Eredivisie CV (ECV), Coöperatie Eerste divisie (CED) en andere belanghebbenden.

Volgens Eric Gudde, algemeen directeur van de KNVB, hebben de topclubs zich neergelegd bij het streven om de competitie te voltooien, ondanks hun negatieve advies. Gudde: ‘De gezondheid van alle Nederlanders is het allerbelangrijkst, maar wij dragen ook verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de bedrijfstak. Het zou onverantwoord zijn om nu te zeggen: nou, we hebben geen zin meer. We proberen 34 clubs overeind te houden. Plannen maken voor het moment dat er weer iets mag, is echt niet alleen iets van het voetbal. Dat gebeurt overal. Alleen staat het bij ons elke dag in de krant.’

Bij die eventuele hervatting doemen al complicaties op. Zo wil burgemeester Jorritsma van Eindhoven geen voetbal in de stad na 1 juni, vanwege groepen supporters buiten het vermoedelijk lege stadion. Premier Rutte zei dat de KNVB zelf moet uitzoeken of trainen vanaf een datum in mei juridisch haalbaar is. Gudde: ‘Natuurlijk hebben wij te maken met overheden. Van iedereen verwachten we flexibiliteit en lenigheid. Maar laten we eerst afwachten.’

Indien mogelijk is half mei de hervatting van trainingen, afhankelijk van overheidsbesluiten. Rond 21 april blijkt of de huidige maatregelen na 28 april van kracht blijven. Zo zijn sport- en trainingsaccommodaties tot die datum gesloten. Gudde: ‘Het is moeilijk. Atlete Dafne Schippers zei het treffend. Ze mag niet trainen op sportcentrum Papendal, maar wel in het Vondelpark. Er zal opbouw van trainingen zijn. Eerst alleen, dan in kleine groepjes. Uiteindelijk moet voetbalgerichte training weer mogelijk zijn, met elf tegen elf.’

De KNVB wil zo lang mogelijk wachten alvorens het scenario van definitieve afgelasting van de plank te halen, mede om sportieve en commerciële belangen te dienen. Bovendien dreigt de Uefa met straf als de nationale bonden geen uiterste inspanning leveren om de competities te voltooien. Hetzelfde geldt voor rechtenhouder FoxSports, dat het laatste kwart van de gelden niet zomaar zal betalen bij een lukraak einde. Volgens Gudde is het onzinnig te stellen dat de KNVB zwicht onder druk van de Uefa. ‘We hebben vorige week woensdag met 55 nationale bonden afgesproken dat we proberen de competities af te maken. Dan zou het raar zijn de volgende dag het tegenoverstelde te roepen.’

Voor half juni is in een voorlopig schema voorzien in de inhaalduels AZ – Feyenoord en FC Utrecht – Ajax, in februari afgelast door de storm. In het weekeinde daarna zou dan het eerste volledige programma zijn, vanaf vrijdag 19 juni.

Het is mogelijk dat wedstrijden zullen worden gespeeld zonder publiek. Supporterscollectief Nederland hield daarover onlangs twee onderzoeken, ingevuld door ongeveer 12.500 personen. Zeventig procent van de supporters is tegenstander van voetballen zonder publiek. Het supporterscollectief behoorde tot de partijen die aanzaten bij het overleg in drie sessies, net als scheidsrechters, vakbond VVCS en zendgemachtigden.

De Fifa publiceerde resultaten van een werkgroep, om contracten automatisch te laten duren tot het seizoen daadwerkelijk is afgelopen en nieuwe contracten te laten ingaan bij aanvang van seizoen 2020-2021. De wereldbond hoopt dat alle partijen zich houden aan die richtlijn, die juridisch niet doortimmerd is. Normaliter lopen contracten tot 1 juli.