Knullige rode kaart is nekslag voor Kampong, Bloemendaal prolongeert landstitel

Floris de Ridder lijkt de hockeystick van Bloemendaal-speler Thierry Brinkman terug te willen geven. Die is bij een botsing tussen beiden op de grond beland, net als De Ridder. Maar wat begint als een vriendelijk gebaar eindigt gemeen. De Kampong-speler port Brinkman hardhandig in zijn buik. De Bloemendaal-speler gaat neer en De Ridder wordt met rood van het veld gestuurd.

Het is het kantelpunt in de verregende wedstrijd om de eindzege in de hoofdklasse. Kampong leidt op het moment dat De Ridder zijn beheersing verliest met 2-1. Het had zelfs 3-1 kunnen zijn, maar het doelpunt dat Derck de Vilder aan het eind van het tweede kwart maakt, telt niet. De videoscheidsrechter moet eraan te pas komen om vast te stellen dat zijn schot binnenvalt net nadat de zoemer heeft geklonken die het einde van de speeltijd aanduidt.

Nadat de Utrechtse ploeg donderdag de eerste wedstrijd in de finale play-offs verloren heeft, lijkt Kampong nu lang op weg naar de zege. Een derde en beslissende wedstrijd op zondag lonkt, maar het laatste kwartier moeten ze het plots met tien man uitzingen tegen de elf van Bloemendaal. Dat lukt niet. Even later scoort Brinkman zijn tweede doelpunt: 2-2.

Net als donderdag, toen Kampong ook een voorsprong van 2-1 vermorste, komt het tot shoot-outs, de beslissingsreeks waarin spelers om beurten acht seconden krijgen om vanaf de 23-meterlijn de doelman te passeren. Wederom beheersen de spelers van Bloemendaal dit spel het best. Zij winnen de shoot-outserie (3-1) en prolongeren de titel die ze in 2019, voordat corona toesloeg, ook al pakten. Het is de 21ste keer dat Bloemendaal landskampioen wordt.

Verzwakt

Kampong is verzwakt aan de tweede finalewedstrijd begonnen. Aanvoerder Sander de Wijn is na zijn gele kaart van donderdag geschorst en doelman David Harte geblesseerd aan zijn hamstring. Dat gemis wordt goed opgevangen door Kampong, maar de blunder van De Ridder is te veel. ‘In het hockey is twee minuten met tien man al moeilijk te overleven, laat staan vijftien minuten’, zegt Kampong-coach Roelant Oltmans na afloop.

De oud-bondscoach is er, terwijl de mannen van Bloemendaal hossend en zingend met de beker over het veld gaan, nog boos over dat De Ridder zich zo heeft laten gaan. ‘Ik vind het ontzettend dom. Er was niets aan de hand en het momentum lag bij ons. Dan mag je niet zo’n fout maken. Dit is volgens mij de eerste rode kaart die ik meemaak in mijn carrière’, zegt hij vol ongeloof. ‘En ik ben toch al een jaartje of veertig coach.’

Het slachtoffer, Brinkman, is mild over De Ridder. ‘Het was niet dat ik theater maakte. Hij gooit hem echt in mijn buik. Maar ik vind De Ridder een goede jongen. Ik ken hem goed. Het is een heel lieve man, maar soms doet hij rare dingen en dit was er een. En dat is klote voor hem.’

De 26-jarige spits van Bloemendaal profiteert van de rode kaart van zijn tegenstander. De ondertalsituatie van Kampong leidt het doelpunt in waarmee Brinkman de shoot-outs forceert, al komt Kampong in de slotminuut nog akelig dicht bij 3-2. ‘En dan hebben wij Baas’, zegt Brinkman, die een blikje bier aangereikt krijgt.

Brinkman doelt op keeper Maurits Visser, door zijn ploeggenoten steevast ‘Baas’ genoemd. Hij stopt de shoot-outpogingen van Jonas de Geus, Terrance Pieters en Silas Lageman. Alleen Robbert Kemperman weet hem te omspelen. De Bloemendalers zijn effectiever. Enkel Glenn Schuurman krijgt de bal er niet in bij Kampong. Jorrit Croon, Brinkman en Florian Fuchs wel.

Voor Oltmans is dat een punt van zorg. ‘Net als donderdag zijn we kansloos in de shoot-outs.’ Terwijl zijn spelers er veel aandacht aan hebben besteed en hun vaardigheden kunnen testen op Harte, die ook bekendstaat als een shoot-out-killer. Dat kan ook een nadeel zijn voor zijn spelers, vermoedt Oltmans. ‘Misschien tast dat juist het vertrouwen aan.’

Het zijn lessen voor volgend jaar, als Kampong de lijn van 2017 en 2018, toen het tweemaal achter elkaar de nationale titel pakte, wil oppakken. Oltmans: ‘Niemand van deze jongens wil dit nog een keer meemaken.’

