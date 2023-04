KNSB weert buitenlandse topschaatsers uit Nederlandse ploegen

De Belg Bart Swings is één van de rijders die de dupe wordt van de nieuwe regels. Beeld ANP / VINCENT JANNINK

Volgens Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, zit de buitenlandse inbreng de ontwikkeling van Nederlandse talenten in de weg. Sinds de succesvolle Winterspelen van Sotsji 2014, waar de Nederlandse equipe 24 medailles behaalde, is de olympische oogst langzaam aan het afnemen. ‘Die dalende trend willen we een halt toeroepen’, legt De Wit uit op de site Schaatsen.nl.

Vooral Team IKO wordt geraakt door de nieuwe regel. De ploeg van onder anderen Joy Beune heeft met de Belg Bart Swings en Marten Liiv uit Estland twee buitenlandse toppers in de gelederen. Swings is de regerend olympisch- en wereldkampioen op de massastart. Liiv eindigde bij de EK sprint afgelopen januari als derde.

Ook de Belgische shorttrackers Stijn en Hanne Desmet mogen volgend seizoen voor het laatst met het Nederlands team meetrainen. De afspraak om met de nationale selectie van bondscoach Niels Kerstholt te trainen loopt tot het einde van het seizoen 2023-2024 en wordt daarna niet meer verlengd.

Niet op topsporturen

Buitenlandse schaatsers die op zeker één afstand bij de top 8 van de wereld of top 4 van Europa horen, kunnen vanaf volgend jaar niet meer uitkomen voor een Nederlandse ploeg. Ze mogen na volgend seizoen nog wel trainen in Thialf, maar niet in de zogeheten topsporturen die worden gefinancierd door sportkoepel NOC*NSF. Rijders van buiten de EU zijn vanaf 2024 sowieso niet welkom in topteams, ongeacht hun niveau.

‘Oorspronkelijk hebben we buitenlanders toegelaten als goede trainingspartners van onze rijders. Nu hebben we voldoende sparringpartners met een Nederlands paspoort. Die krijgen voorrang’, aldus De Wit.

Er is ook kritiek op de plannen van de KNSB. Coach Martin ten Hove van team IKO vindt dat de KNSB naar het algemeen belang moet kijken. ‘Na Sotsji, waar Nederland bijna alle gouden medailles veroverde, riep men dat we moesten oppassen dat we de olympische status niet zouden verliezen. Elkaar opzoeken en samenwerken is daarbij belangrijk’, zo zei hij op NPO Radio 1. ‘Richt je niet op het frustreren van andere landen. Zo pest je de kleine schaatslanden.’