KNSB schort weren buitenlandse schaatsers op tot en met de Winterspelen van 2026

Een Nederlandse wereldkampioen na 2026 niet meer haalbaar? Hier Femke Kok dit jaar op de 500 meter.

Schaatsbond KNSB komt terug op de omstreden maatregel om buitenlanders vanaf 2024 te weren in commerciële ploegen. Tot en met de Winterspelen van 2026 zijn buitenlandse schaatsers toch toegestaan, daarna kijkt de KNSB opnieuw naar het beleid. Bij het shorttrack blijft de regel wel gelden: vanaf volgend jaar zijn succesvolle shorttrackers niet welkom in de nationale selectie.

Ruim twee maanden geleden maakte technisch directeur Remy de Wit bekend dat buitenlandse schaatsers die bij de top-8 van de wereld of top-4 van Europa horen, vanaf volgend seizoen geen gebruik meer mogen maken van topsportfaciliteiten. Deze mededeling kwam op veel kritiek te staan. De afgelopen maanden was er overleg met alle betrokken partijen, waarna het besluit is opgeschort. De Wit laat op de bondswebsite schaatsen.nl wel weten dat het standpunt van de KNSB ongewijzigd is. ‘Dat betekent zeker niet dat de discussie over niet-Nederlandse rijders die gebruikmaken van onze topsportfaciliteiten van tafel is.’

De Wit denkt met deze maatregelen Nederlandse winstkansen te vergroten en vreest vooral voor de periode na 2026 voor een gebrek aan Nederlandse topschaatsers. Deze visie staat haaks op de visie van de afgelopen jaren. De nationale shorttrackploeg versterkte zich sinds 2010 onder leiding van de toenmalige bondscoach Jeroen Otter jarenlang met buitenlandse schaatsers. Trainen met een zo breed mogelijke groep van hoog niveau vergroot de kansen op succes, dacht hij. En zo geschiedde. Afgelopen WK was Nederland het succesvolste shorttrackland in Seoul.

‘Dat traject is al afgekaart’

‘Het shorttrack is een ander traject en staat hier los van’, zegt een woordvoerder van de KNSB. De Belgen Hanne en Stijn Desmet, die sinds 2018 in Heerenveen woonden en trainden, besloten na de mededeling van De Wit om niet te wachten tot 2024 en legden contact met de Canadese en Amerikaanse bond, waar zij de komende maanden aansluiten. Stijn Desmet vertelde eerder nog dat ze dit jaar wilden gebruiken om te onderzoeken of het bevalt in Noord-Amerika en een terugkeer naar Nederland niet uit te sluiten, mocht de bond terugkomen op de voorgenomen maatregelen. Maar een terugkeer is uitgesloten, meldt de KNSB. ‘Dat traject is al afgekaart.’

In het langebaanschaatsen, waar geen kernploeg is, maar de beste schaatsers uitkomen voor commerciële ploegen, wordt ook al jarenlang gewerkt met buitenlandse toppers. Zo is de Belgische olympisch kampioen Bart Swings kopman bij Team IKO, waar een Nederlands/Belgische hoofdsponsor actief is, en werd onlangs bekend dat de Amerikaanse schaatssensatie Jordan Stolz een samenwerking is aangegaan met team Albert Heijn Zaanlander. In beide schaatsteams wordt gesteld dat Nederlandse schaatsers profiteren van de samenwerking met hun buitenlandse concurrentie.