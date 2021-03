Knokkersploeg Vitesse is sterkste in strijd tegen AZ

Beeld Pro Shots / Stefan Koops

Op de gele aanvoerdersband van Remko Pasveer staat ‘motten ze dan’, het clubmotto dat zoveel betekent als schijt hebben aan wat anderen denken. De Vitesse-doelman oogt van dichtbij als een hulk in zijn strakke, volledig groene outfit en zijn grijze haren strak naar achteren in een knot geknoopt. Graag vertelt Pasveer dat hij op zijn 37ste voor elke training nog anderhalf uur in het krachthonk vertoeft.

Als geen ander illustreert hij zondag in de Gelredome de knokkersploeg Vitesse. Als de aanvallers van AZ in de slotfase over hem vallen nadat hij naar een bal is gegleden, buigt hij over ze heen. Niet eens zozeer om serieus te intimideren, maar meer om weer een half minuutje te pakken op weg naar een zwaarbevochten 2-1-zege.

Het hoort erbij om wedstrijden te winnen, vindt Pasveer. Hij benadrukte van tevoren al tegen ploeggenoten dat Vitesse ‘een beetje slimmer’ moest zijn in sommige dingen dan AZ, de ploeg van het gepolijste voetbal.

Mentaliteit

Puur op mentaliteit, zo gelooft Pasveer, is Vitesse in acht dagen tijd weer teruggekeerd aan het front. Een luttel punt in vijf wedstrijden zaaide twijfel over de stressbestendigheid van de verrassing van de eerste seizoenshelft. Maar met twee zeges op VVV en eentje op AZ staat Vitesse in de bekerfinale en keert het terug in de top-4, op een punt van AZ. ‘Dit hebben we echt met zijn allen gedaan,’ geniet Pasveer zondagavond na aan de rand van het veld.

Nou ja, met zijn allen, Riechedly Bazoer ontbreekt zondag in de selectie vanwege een disciplinaire schorsing. Volgens De Gelderlander zou Bazoer ploeggenoot Huisman hebben nagetrapt op de training en daarna ruzie hebben gemaakt met Pasveer en coach Letsch.

Letsch wil niet toelichten wat er exact gebeurd is. Wel dat ‘dit soort voorvallen ieder weekeinde bij wel tien clubs gebeuren. Voetbal is een emotionele sport.’

Pasveer over het incident: ‘Voetbal gaat vaak op het scherpst van de snede. Het loopt dan even niet en sommigen kunnen daar makkelijker mee omgaan dan een ander. Voor ons is het geen probleem. We kijken elkaar even aan en dan is het weer goed. Ik mag Baassie heel graag, ik hou van hem als speler. Hij heeft een fantastisch seizoen, is voor ons heel belangrijk.’

Danilho Doekhi (Vitesse) en Myron Boadu (AZ). Beeld Pro Shots / Paul Meima

Geestdrift

De ongeremde geestdrift waarmee sommige spelers trainen en spelen, maakt dat de trainer en aanvoerder soms moeten dansen op een vulkaan. Bazoer en ook Vitesse’s andere smaakmaker Oussama Tannane werden in het verleden al eerder geschorst door een overkokende gemoedstoestand. Beiden spraken met mental coaches om hun temperament te kanaliseren.

Er zijn meer gifkikkers bij Vitesse. Een snelle gele kaart van de stevig spelende middenvelder Bero doet Letsch twijfelen of hij hem eraf moet halen. ‘Maar ik heb zijn pit en drive ook nodig. Weet je, AZ-spits Boadu is net zoveel waard als ons team. Maar we hebben nu wel thuis van Feyenoord, PSV en AZ gewonnen. Telkens was het krap, telkens moesten we aan het einde alles aan doen. Dan heb je een superspirit nodig.’

Pasveer: ‘We hebben een aantal jongens die op een bepaalde manier benaderd moeten worden. Dat zal de reden zijn dat ze nu bij Vitesse spelen. Jongens als Tannane en Bazoer brengen ons heel erg veel. Ik hoop voor hen dat ze nog stappen zetten. Ik vind ze geweldige voetballers. Gasten met een scherp randje brengen wat extra’s.’

Het is wat dat betreft interessant om Vitesse in actie te zien tegen AZ dat meer het imago van ideale schoonzonen-club heeft. AZ speurt intensief naar spelers die wat extra gif brengen. Daarom kwam bijvoorbeeld Timo Letschert, maar hij heeft voetballend moeite om aan te haken.

Hoorbaar

In de Gelredome zijn vooral de spelers van Vitesse hoorbaar. Elke minuut klinkt er wel een gil of een schreeuw. Ook Letsch roert zich hevig, zeker in vergelijking met zijn kalme AZ-collega Jansen.

Maar Vitesse is meer dan temperament, tactisch troefde het al menig tegenstander af. Tegen AZ duikt rechtsback Dasa geregeld centraal op het middenveld op. De kleine Israeliër staat aan de basis van de 1-0 door na een half uur een duel van AZ-international Wijndal te winnen en daarna panklaar voor te geven op Vitesse-spits Openda.

Minder verrassend is het dat Tannane in de 72ste minuut de voorzet geeft op verdediger Rasmussen voor 2-0. Het is al de negende assist van de Marokkaanse spelmaker, die onder Letsch zijn beste seizoen beleeft. Bazoers jonge vervanger Cornelisse krijgt nog rood, waarna Karlsson AZ negen minuten voor tijd nog hoop geeft. ‘Doordat ‘moordenaars’ als Doekhi, Rasmussen en Hajek achterin alles wat in de buurt komt wegrossen, kreeg ik niet eens veel te doen,’ zegt Pasveer trots.

Letsch: ‘We hebben een goede mix. Het gaat erom dat de ploeg functioneert, gaat iemand te ver dan corrigeer je.’

Grijnzend: ‘De scheidsrechter vroeg ook of ik gek was. Misschien een beetje. Maar emoties zijn belangrijk.