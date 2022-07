Knokkend Nederlands elftal neemt in de slotfase afstand van Zwitserland (4-1), nu wacht Frankrijk in kwartfinale

Vreugde bij het Nederlands elftal nadat Romée Leuchter de bevrijdende tweede treffer heeft gemaakt. Beeld AFP

Knokken, doorgaan en niet opgeven als niemand meer een stuiver voor ze geeft, dat kunnen de Nederlandse voetbalsters wel. Drie keer hingen ze met hun vingernagels aan de rand van de afgrond op dit EK, maar elke keer wisten ze zich weer omhoog te werken. Met als beloning een plek in de kwartfinale, komende zaterdag tegen Frankrijk.

Het laatste slachtoffer van de veerkracht is Zwitserland, dat Nederland bijna op de knieën dwong. Zonder topscorer Vivianne Miedema won Nederland met 4-1, maar die uitslag maskeert hoe moeizaam de zege tot stand kwam.

Ook in de hoogtijdagen is regerend Europees kampioen Nederland nooit een ploeg geweest die anderen zomaar even de wil kon opleggen. Maar op dit EK, in deze vorm, lukt dat al helemaal niet. De laatste keer dat Nederland van Zwitserland verloor was in 2002, toen er nog interlands werden gespeeld in Heerhugowaard. In 2019 won Nederland thuis nog comfortabel met 3-0 in de play-offs voor een ticket op het WK in Frankrijk, waar uiteindelijk zilver werd gehaald.

Meer durven

Tegen deze tegenstander duurde het op Bramall Lane in Sheffield maar liefst elf minuten voordat de voetbalsters ook maar in de buurt van de zestien meter kwamen. Nederland moest meer durven, was vooraf de boodschap. Durven opbouwen, de tegenstander laten lopen in plaats van achter de tegenstander aansjokken zoals al zo vaak was gebeurd. Maar als er al iets van durf werd getoond, mondde het vaak uit in slechte aannames, passjes die niet op maat waren of de voet van de tegenstander als eindbestemming kregen. Vaak genoeg zat er voor de verdedigers niet veel anders op dan de bal lukraak naar voren te peren.

Het was geen wonder dat een spelhervatting nodig was om op voorsprong te komen. Het eerste doelpunt viel opnieuw uit een corner, zoals twee keer eerder dit toernooi. Aanvoerder Sherida Spitse bereikte vlak na rust bij de tweede paal Stefanie van der Gragt, die de bal via de Zwitserse Ana-Maria Crnogorčević in het doel kopte.

Het was dezelfde Van der Gragt - clubloos omdat Ajax haar contract niet wilde verlengen - die iets later te vroeg instapte en Ramona Bachmann een vrije doorgang richting het doel bood. Zij wist Géraldine Reuteler te bereiken die de 1-1 binnenschoot.

Kluts kwijt

De voetbalsters leken weer ouderwets de kluts kwijt en ontsnapten een paar minuten later toen keeper Daphne van Domselaar liet zien waarop ze een natuurtalent wordt genoemd. Met een uiterste krachtsinspanning wierp ze zich voor de bal, waarna ook de paal nog redding bracht. Nog een half uur was er te spelen en weinig leek erop dat Nederland zou gaan winnen.

Het probleem is eigenlijk al sinds september hetzelfde. Kortstondige oplevingen zijn er wel, goede wedstrijden of delen van wedstrijden, maar de ploeg zakt ook makkelijk door de ondergrens. Ook op dit EK.

In de eerste vijftig minuten tegen Zweden scheerde de ploeg langs de afgrond, waarna de voetbalsters zich in de tweede helft knap oprichtten. In de tweede wedstrijd tegen Portugal werd die lijn weer niet doorgezet toen ze kinderlijk eenvoudig een voorsprong uit handen gaven, maar toch net wisten te winnen.

Dat gebeurde uiteindelijk ook tegen Zwitserland, dat toch niet langs de knokkende elf van bondscoach Mark Parsons kwam. De ervaren Sherida Spitse zei na afloop dat ze besefte dat ook een gelijkspel genoeg was om de kwartfinale te halen. Zwitserland liep zich stuk op het blok routiniers en Parsons toonde lef door jonge, frisse aanvallende krachten in te brengen. Hij kreeg er in de slotfase doelpunten voor terug. Door Romée Leuchter, twee keer, en Victoria Pelova liep de score op tot 4-1.

Collectieve prestatie

‘Wij waren een klein beetje beter’, zei een realistische Spitse na afloop. Ze was heel erg trots op de ‘collectieve prestatie’. Terecht, want er zit veel niet mee dit toernooi. Keeper Sari van Veenendaal moest het toernooi verlaten, Aniek Nouwen ging door haar enkel, Jackie Groenen en sterspeler Miedema kregen corona. Parsons kreeg bovendien kritiek van Jill Roord die zei dat spelers geregeld afhaakten als de coach weer eens een iets te lange bespreking of een al te diepgaand persoonlijk gesprekje hield.

Het is bewonderenswaardig hoe de Engelsman onder die omstandigheden positivisme blijft uitstralen. De ruime overwinning op Zwitserland zal hem en de spelers een boost geven en hopelijk is Miedema er zaterdag weer bij, maar Parsons weet ook wel dat het spel heel veel beter moet om nog verder te komen.

Op de vraag voor de wedstrijd tegen Zwitserland welke van alle uitdagingen hij het meest interessant vond, antwoordde hij: ‘De voetbaluitdagingen.’ Met Frankrijk als tegenstander zijn die flink toegenomen, alleen al door de snelle buitenspelers Kadidiatou Diani en Delphine Cascarino. Zes dagen heeft hij nog om er antwoorden op te vinden.