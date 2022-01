Knip ze uit, Luuk, die koppen: Barcelona kan niet zonder je

Natuurlijk, het zal altijd een vreemd gezicht blijven, Luuk de Jong in de spits bij Barcelona. Luuk de Jong in het jachtgebied waar voorheen Lionel Messi parels viste. Het is alsof in het Rijksmuseum opeens een schilderij van een plaatselijke kunstenaar hangt.

Maar ja, Barcelona is Barcelona niet meer, als berooide club met een elftal onder constructie. Veel spelers zijn bovendien geblesseerd of hebben corona. Daarom kon de relatief nieuwe trainer Xavi in de laatste duels bijna niet anders dan Luuk de Jong opstellen, die door de ontslagen Ronald Koeman was gehuurd van Sevilla om voornamelijk als aanvalsleider in Plan B of C te fungeren. Oh ja, leek Xavi zich te herinneren, we hebben Luuk de Jong nog. Zelfs voor Plan A.

Die samenloop van omstandigheden is sowieso grappig. Xavi was voorheen de voetballer van de eeuwige combinatie, van de onnavolgbare driehoekjes met Iniesta en Messi waarin hele regimenten tegenstanders hopeloos verdwaalden. Hij legt zijn lot nu deels in handen van een spits die gedijt bij opportunisme. Misschien uit paniek, maar wie weet is het echt zo afgesproken, geeft Barcelona opeens hoge, lange voorzetten. Het is alsof ze, eureka, hebben ontdekt dat De Jong geweldig kan koppen.

Hij was voor het seizoen een speler van wie het niet waar kon en mocht zijn dat hij voor Barcelona voetbalde. Heiligschennis. Maar zie, vorige week, tegen Mallorca, viel hij al op met een spetterende omhaal op de lat, als uitvloeisel van een van zijn meegenomen specialiteiten. Zijn machtige kopdoelpunt was beslissend. Zaterdag in Granada trakteerde hij op een fenomenale hakbal, net over het doel. Hierbij kwam geluk kijken, maar het was bewust zo gedaan en De Jong kan beter voetballen dan zijn lengte en wat onhandige motoriek veronderstellen.

Weer scoorde hij met een kopbal, uit een heerlijke voorzet van Dani Alves. Het had opnieuw de winnende treffer kunnen zijn. Je kunt stellen dat de wissel van Luuk de Jong door de van een blessure herstelde Memphis Depay een omissie was van Xavi, want Barcelona verloor het overwicht, mede door een rode kaart van Gavi, en Depay deed bijna alles verkeerd. Maar goed: Luuk de Jong is terug. De kranten, even opportunistisch als het speltype dat De Jong omarmt, schreven dat hij de beste was, dat het huidige Barcelona niet zonder hem kan.

Knip ze uit, Luuk, die koppen. Ze zijn voor de voorkant van het plakboek; Barcelona kan niet zonder Luuk de Jong. Zijn opstelling is de beloning voor volharding. Blijven werken, zonder zeuren wachten op de kans die normaliter nooit was gekomen. In zijn hart zal De Jong zich ook hebben afgevraagd hoe het in hemelsnaam mogelijk is dat hij bij Barcelona mag voetballen. Ja, zeggen critici, hij heeft niets te zeuren, want hij krijgt vorstelijk betaald. Maar zo simpel gesteld is dat flauwekul. Levensgeluk is van meer afhankelijk dan salaris.

Hoe vreemd het ook is, die hele aanwezigheid van Luuk de Jong bij Barcelona, eens zal de club weer groots voetballen, en dan heeft Luuk de Jong uit de Achterhoek zijn bijdrage geleverd aan de wederopstanding.