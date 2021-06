Knielen of niet knielen, dat is in Engeland het grote EK-vraagstuk

Spelers van Engeland en Oostenrijk knielen voorafgaand aan het vriendschappelijke duel tussen beide landen van vorige week. Beeld AFP

Er klonk zondagavond boegeroep in het Riverside Stadium van Middlesbrough toen de spelers van Engeland en Roemenië (op twee na) het uit Amerika afkomstige ritueel opvoerden. Een dag eerder had bondscoach Gareth Southgate gezegd dat de spelersgroep vastbesloten was om op de knieën te gaan en dat het puur bedoeld was als antiracismegebaar. De boe-roepende fans beschouwen het echter als een knieval voor Black Lives Matter, een in hun ogen ‘marxistische organisatie’.

Reeds tijdens het gewone voetbalseizoen was duidelijk geworden dat taking the knee verdeeldheid oproept. Sommige spelers blijven staan - zoals Wilfried Zaha en Lyle Taylor - en ook het net naar de Premier League gepromoveerde Brentford weigert mee te doen. De spelers van het nationale team zijn vooralsnog eensgezind. Routinier Jordan Henderson heeft gezegd dat het boegeroep aantoont dat racisme een probleem is, eraan toevoegend dat de negatieve reactie een stimulans is om met de strijd door te gaan.

Commotie

Match of the Day-presentator Gary Lineker heeft beweerd dat boe-roepers deel van het probleem zijn. Oud-speler John Barnes, die in zijn tijd bij Liverpool veel racisme heeft ervaren, zei dat het knielen geen zak helpt en juist voor nog meer verdeeldheid zorgt. Volgens hem is er een andere manier nodig om te protesteren tegen racisme. De vrees bestaat dat de commotie nadelige gevolgen heeft op de concentratie van de spelers. Intussen weigert premier Boris Johnson zich in het landelijke debat te mengen.

Op de sportpagina’s van de kranten wordt zelfs meer geschreven over het knielen dan over de vraag of Jack Grealish een basisplaats moet krijgen. Uit een gepubliceerd landenoverzicht blijkt dat ook de deelnemende naties diep verdeeld zijn. Naast Engeland gaan ook Wales, Finland, België en Frankrijk op de knie, maar Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Rusland, Spanje, Slowakije en Oekraïne niet. Andere landen zouden nog twijfelen.