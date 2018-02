Knegt wint zilver op de 1.500 meter, maar: 'De 500 meter kan ik winnen, de 1.000 ook en de relay ook gewoon'

De bel voor de laatste ronde luidde in de uitverkochte Gangneung Ice Arena. Sjinkie Knegt was ervan overtuigd dat hij het goud op de 1.500 meter nog kon winnen. Hij hoefde alleen Lim Hyo-jun in te halen. De Fries stuurde de op een na laatste bocht in en wist onmiddellijk: het goud is weg.



'Ik sneed hem niet goed aan. Ik wist dat ik kansloos was.' Hij berustte in de laatste meters in zijn lot en drukte zijn schaats voor zilver over de finishlijn. Hij feliciteerde zijn tegenstander met een klopje op de helm. 'Hij had ontzettend goed gereden.' Knegt baalde ervan, ook al was de tweede plaats een treetje hoger dan zijn derde plek op de 1.000 meter bij de Spelen van Sotsji.



De teleurstelling was begrijpelijk. De 28-jarige Knegt jaagt zijn tegenstanders al een paar jaar schrik aan met zijn fenomenale slotronde. Hij kan als geen ander in de laatste meters de koploper aftroeven. Aan het begin van dit schaatsseizoen legde hij uit hoe. 'Ik begin al anderhalve ronde van tevoren. Als ik geen kans meer om het op een normale manier te doen, laat ik rustig een gaatje. Met één ronde te gaan, ga ik dan zelf aan. Zo weet ik zeker dat ik meer snelheid heb dan die jongens.'