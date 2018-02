Knegt wint zilver op de 1.500 meter: 'Ik moet blij zijn maar ik baal ook'

'Ik moet blij zijn, maar ik baal ook dat ik niet gewonnen heb', vertelde Knegt. Er was weinig van die teleurstelling te merken. Dat is typisch voor de man uit Bantega. Als hij niet lukt wat hij wil, kan hij vloeken en tieren op het ijs, maar eenmaal op schoenen glijdt alles van hem af. Na een paar minuten voor de verzamelde pers was zijn evaluatie van toon veranderd. 'Zilver is toch ook mooi!'



Hij had reden om gelukkig te zijn met de tweede plaats, want in de eerste ronden op het ijs van de Gangeung Ice Arena leek Knegts ambitie al snel te sneuvelen. Hij kwam in de voorronde in het gedrang. 'Ik voelde mezelf net een kleuter. Ik was veel te bang om fouten te maken.' Knegt kwam met de schrik vrij, want om hem heen gingen er drie man tegen de grond. Zo kwam hij toch zonder kleerscheuren door die eerste ronde. Dat hij de pech van anderen nodig had gehad om verder te komen, schudde hem wakker. In de halve finale nam hij daarom veel meer initiatief. Met nog 8 ronden van 111 meter te gaan nam hij de kop en gaf die positie niet meer op. Achter hem werd hard om het andere plekje in de finale gevochten, maar hij bleef buiten schot.