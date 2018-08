Knechten Lotto-Jumbo laten zweep knallen in eerste bergetappe Vuelta

Het team met het een na kleinste budget van alle ploegen in de World Tour gedroeg zich dinsdag in de Vuelta naar voorbeeld van het kapitaalkrachtigste ensemble. Aan de voet van de laatste klim in de vierde etappe, de Puerto de Alfacar, legde Lotto-Jumbo (met een begroting van naar schatting 12,5 miljoen euro) er de zweep over, zoals Team Sky (35 miljoen) dat in de grote ronden pleegt te doen.

De Belg Floris De Tier en vooral de Amerikaan Sepp Kuss waren de lichtgewichten in knechtenrol die het tempo omhoog joegen voor de beide kopmannen, Steven Kruijswijk en de Nieuw-Zeelander George Bennett. De rest van de groep met favorieten kon lange tijd vooral aanklampen – inclusief die van Sky die er toch belang bij hadden de rode trui van Michael Kwiatkowski te verdedigen. Alleen de Brit Simon Yates en de Duitser Emanuel Buchmann slaagden erin om in de laatste kilometers aan de wurggreep van de zwartgele brigade te ontsnappen.

Brutaal was het zeker. De ploeg bulkt van het zelfvertrouwen sinds Kruijswijk en de Sloveen Primoz Roglic in de top van het algemeen klassement van de afgelopen Tour de France eindigden. Het netto resultaat van de actie was uiteindelijk beperkt. Kruijswijk wipte de toptien binnen, Bennett klom vier plaatsen en staat nu dertiende. Kwiatkowski behield gewoon de leiding, al staan Yates en Buchmann dichterbij; ze passeerden Wilco Kelderman, die van de derde naar de vijfde plaats zakte.

Twee bulten

Het initiatief van Lotto-Jumbo leidde er wel toe dat in de eerste echte bergetappe, met twee bulten van de eerste categorie, de kanshebbers moesten laten zien hoe het met de vorm is gesteld. De meesten slaagden erin om bij elkaar te blijven in een groep die op 3 minuten en 15 seconden na ritwinnaar Benjamin King over de streep kwam. De Amerikaan bleek de sterkste van een kopgroep van negen man, die lange tijd met ruime voorsprong reed maar op de Puerto de Alfacar versplinterde.

Opmerkelijk was het vroege afhaken van Bauke Mollema. Hij rijdt deze ronde naar eigen zeggen voor ritwinst, maar gelet op zijn erelijst in Spanje (hij eindigde drie keer in de toptien) zal hij toch ook met een schuin oog naar het algemeen klassement hebben gekeken. Hij werd dinsdag 67ste en tuimelde in de rangschikking van de tiende naar de 49ste plek.

Lars Boom maakte ook deel uit van de kopgroep. De wegens uitblijvende prestaties nogal eens bekritiseerde renner was de eerste die op de laatste klim moest passen, maar kon toch kort wat werk opknappen voor de aanstormende ploeggenoten van Lotto-Jum­bo. Het maakte het aangezicht van de Vuelta er nog even zwartgeler op dan dat het dinsdag al was.