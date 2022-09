‘Knecht’ Van Vleuten rijdt met breuk in elleboog naar tweede wereldtitel

Van Vleuten passeert de finishlijn op het WK in Australië.

De 39-jarige renster die in het voorbije seizoen de Vuelta, Giro én de Tour won, verraste zichzelf en een kopgroep in de laatste kilometer en pakte met een machtige demarrage tot haar stomme verbazing haar tweede wereldtitel op de weg.

‘Ik wacht op iemand die zegt dat het niet waar is’, zei Van Vleuten meteen na haar finish. Woensdag viel ze meteen na de start van de gemengde ploegentijdrit, ging met veel pijn aan de elleboog naar het ziekenhuis waar werd geconstateerd dat daar een ‘stabiele breuk’ in zat. Het ziekenhuispersoneel wenste Van Vleuten veel succes voor de wegwedstrijd drie dagen later. Ze kon en mocht dus met een, zoals ze zelf steeds zegt ‘gebroken elleboog’ rijden.

Van topfavoriet naar knecht

In trainingen bleek dat dat wel erg pijnlijk was, vooral als ze uit het zadel en op de pedalen ging staan en dus spanning op het vermaledijde gewricht kwam te staan. Van Vleuten schatte zichzelf in op 95 procent van haar kunnen en besloot daarom aanvankelijk van de wegwedstrijd af te zien.

Ze kwam terug op dat besluit toen bleek dat een sterke Nederlandse troef, Demi Vollering, door een coronabesmetting niet aan de start kon staan. Met vijf renners zou de Nederlandse ploeg het wel erg moeilijk krijgen, vond Van Vleuten, die aankondigde alles op alles te zetten om de 35-jarige Marianne Vos aan haar vierde wereldtitel op de weg te helpen. Van topfavoriet werd ze knecht.

Tot in de laatste kilometers was Van Vleuten met dat knechten bezig. Ze nam Vos in haar kielzog mee op de laatste keer dat Mount Pleasant, een gemeen klimmetje waar de weg tot 16 procent omhoog ging, moest worden opgereden. Maar daarna haakte Vos onverwacht af en vond Van Vleuten zichzelf terug in de kopgroep. ‘Ik zocht Marianne, maar ik zag dat ze niet terugkwam.’

Geïmproviseerde tactiek

Van Vleuten bleef daarna eindeloos achterin de kopgroep van elf hangen. Die koersten af op een sprint, met de Belgische Lotte Kopecky als vrijwel zekere winnaar. ‘Maar ik zou niet mee kunnen sprinten met die elleboog’, legde Van Vleuten haar geïmproviseerde tactiek uit. ‘De enige kans die ik had was van achteren aanvallen.’ Van bovenaf was goed te zien met wat voor een verschil in snelheid Van Vleuten met nog circa 800 meter te gaan rechts langs de totaal verraste kopgroep knalde. Daar hielden ze geen rekening meer met Van Vleuten.

Daarna was het vol doorrijden, zei Van Vleuten. ‘Normaal gesproken komt zo’n groep sprinters op het laatst over je heen. Daar wachtte ik op. Ik zag de streep dichterbij komen, maar ze kwamen niet. Ze konden me niet meer vangen. Ik had het perfecte moment gekozen om aan te vallen.’ Woedend slaand op haar stuur kwam Kopecky over de finish als winnaar van de sprint om de tweede plek, gevolgd door de Italiaanse Silvia Persico.

In 2019 werd Van Vleuten in Yorkshire wereldkampioen na een solo van 100 kilometer, zelden vertoond in zo’n belangrijke koers waar het vaak draait om wie de zenuwen tot de laatste 15 kilometer het best in bedwang kan houden. Voordat ze een breuk in haar elleboog opliep, had Van Vleuten besloten een ‘Yorkshire 2.0’ te doen, een solo van 120 kilometer die zou beginnen op Mount Keira, die één keer aan het begin van het parcours zat.

Maar zo’n plan vergt veel uit het zadel komen en de ene na de andere aanval plaatsen. ‘Dat kon ik niet meer. Ongelooflijk, ik plan een solo van 120 kilometer, maar win in de laatste kilometer.’

Afscheidsjaar

De elleboog speelde haar zeker parten, vertelde Van Vleuten. ‘Het was hel. Als je op een klim niet uit het zadel kunt, exploderen je benen.’ Vandaar dat ze ‘nul seconden’ bezig was de wedstrijd te winnen. ‘Ik had geen enkele ambitie meer, alleen Marianne helpen.’ Maar toen ze zonder Vos overbleef voelde ze fysiek hetzelfde als wat haar in dit ‘ongelooflijke seizoen’ een indrukwekkende erelijst heeft opgeleverd. ‘Ik heb heel veel inhoud, ik ga niet zo snel kapot.’

Aan het eind van volgend jaar, ze is dan 40, komt er een eind aan het tijdperk Van Vleuten. Dat hele afscheidsjaar mag ze in de regenboogtrui rijden, daar is ze zich terdege van bewust. ‘Die trui is het mooiste cadeau in het wielrennen. Vooral daarom was ik zo teleurgesteld toen ik die elleboog brak. Want ik wist dat dit WK, met dit parcours, dé kans was om in mijn afscheidsjaar de regenboogtrui te dragen. De vorige keer was in 2020, het coronajaar. Dat was niet de beste periode om van die trui te genieten.’