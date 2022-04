Knappe zege Sevian geeft toernooi St. Louis grotere boost dan zoveelste innovatie

Bijna alle traditionele toernooien hebben ooit besloten ‘iets nieuws te gaan doen’. In Wijk aan Zee en Dortmund werden door het publiek niet gewaardeerde knock-outwedstrijden geïntroduceerd en het zomerfestival in het Zwitserse Biel hoopte in 2012 het aantal remises te beperken met de voetbalpuntentelling, waardoor Magnus Carlsen een verdiende toernooizege misliep.

Ondanks het geringe succes in het verleden blijven organisatoren zoeken naar noviteiten. In St. Louis werd deze week getest of een goede oplossing bestaat voor een oud probleem: wat te doen met de verliezers in een knock-outwedstrijd? In het verleden is immers gebleken dat het publiek afhaakt als de topspelers in de eerste eliminatieronden worden uitgeschakeld.

In de twee knock-outs in Wijk aan Zee in 1993 en 1995 verdwenen de verliezers in een open toernooi dat nauwelijks aandacht trok. De organisatoren in St. Louis ontwierpen voor de American Cup een ander vangnet dat door de achterdeur vertrokken verliezers een tweede kans op de eindzege bood. Zo ging de naar Amerika verhuisde Armeniër Levon Aronian in de halve finale ten onder tegen Leinier Dominguez. Na een herkansing belandde hij alsnog in de ‘superfinale’ die hij verloor van Fabiano Caruana.

Het is twijfelachtig of andere organisatoren de gecompliceerde toernooiformule zullen overnemen. Maar de deelnemers in St. Louis waren zeer tevreden, al zal dat ook iets te maken met de hoogte van het prijzenfonds: 200 duizend dollar, waarvan een kwart voor de winnaar.

Uit de eerste ronde komt een spectaculaire overwinning van Samuel Sevian op Wesley So.

So - Sevian

St. Louis 2022

1.d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 Lb4 4. e3 0-0 5. Ld3 d5 6. cxd5 exd5 7. a3 Ld6 8. Dc2 c6 9. Pge2 Te8 10. Ld2 Pbd7 11. f3 c5 12. h4 h5

Een opmerkelijke zet die de dreigende koningsaanval niet tegenhoudt.

13. 0-0-0 a6 14. g4! hxg4 15. fxg4 Pxg4 16. h5

De computer geeft de halsbrekende variant 16. Pxd5 Pf2 17. Lh7+ Kh8 18. Df5 Pxh1 19. Dxf7 Kxh7 20. Tg1 Pg3 21. Pxg3 Tf8 22. Dh5+ Kg8 met als oordeel dat het ongeveer gelijk staat.

16 ... Pf8 17. Tdg1 Pf2

rv Beeld rv

18. dxc5

Sterk is 18. h6!, waarna 18 ... Pxh1? 19. Lh7+! Pxh7 20. Txg7+ Kf8 21. Dxh7 wit een winnende aanval geeft. Met 18 ... g6 19. Th5! cxd4 20. Pxd4 Te5 blijft zwart op de been.

18 ... Le5! 19. h6 g6 20. h7+ Kh8 21. Th6 Lg7 22. Th2 Pg4 23. Th3 Pe5 24. Thg3 Pe6 25. Pf4 Pxf4 26. exf4 Pxd3+ 27. Dxd3 d4 28. Pe4 Dd5 29. Pg5 Dxc5+ 30. Kd1 Dd5 31. Df3 Da2?

Geeft wit een kans die hij na 31 ... Le6 niet zou hebben gehad.

32. Pxf7+! Dxf7 33. Txg6 d3

rv Beeld rv

34. Le3?

Wit kan zich op schitterende wijze redden met een dameoffer: 34. Dxd3 Lf5 35. Txg7! Dh5+ 36. Kc1 Lxd3 37. Tc7! Te7 38. Lc3+ Kxh7 39. Txe7+ Kh6 40. Lg7+ Kh7 41. Lc3+ Kh6 42. Lg7+ met eeuwig schaak.

34 ... Db3+ 35. Ke1 d2+ 36. Kf2 d1D

Wit geeft op.