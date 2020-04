Knap hoe praters het voetbal in een surrealistisch lichterlaaie zetten

Terwijl je hoopt op liefde en licht, op licht vooral, zetten voetbalpraters en columnisten het voetbal in een surrealistisch lichterlaaie. Dat is knap, in een voetballoze periode.

Inzet: hervatting van het voetbal vanaf half juni of onmiddellijke stopzetting. Arno Vermeulen, chef-voetbal van de NOS, stelt in een zondagse sportuitzending dat burgemeester John Jorritsma de ‘baas van Eindhoven is en dat is al erg genoeg’. Jorritsma wil dit seizoen geen voetbal meer in Eindhoven. Hij doet volgens Vermeulen ‘krankzinnige uitspraken’ en is een ‘demagoog’.

De toon (demagoog, krankzinnig) verpest Vermeulens punt. Jorritsma sprak voor zijn beurt, toen hij meteen na overleg van de KNVB met de clubs stelde dat er niets van inkomt, van voetbal in Eindhoven, en dat tot vervelens toe bleef herhalen. Collega Paul Depla van Breda meldde daarop subtiel dat hij als vertegenwoordiger van burgemeesters bij dat overleg was geweest, en dat met één mond spreken handig is. Bovendien: de bond hervat alleen als de overheid en RIVM het toelaten. Niemand wil voetballen als het niet kan. Niemand.

Jorritsma gaat nochtans alvast voor de stadspoort liggen om de horden tegen te houden. Weten ze daar in Zeist wat er loos is in Eindhoven, qua corona? Ja John, dat weten we inmiddels. Over al die concerten van Guus Meeuwis in juni, in het stadion van PSV, heeft hij zich trouwens niet zo fel uitgelaten. Vreemd. Voetbal is blijkbaar stof voor polarisatie.

Stoppen of doorgaan? Als je het mij vraagt, acht ik de kans op hervatting niet overdreven groot. Anderzijds: het gaat om hervatting per half juni en als de situatie in Nederland tot half juni blijft zoals die nu is, gaan psychiaters overuren draaien.

Met onze meervoudig gehandicapte zoon Samuel wandelden we op Paaszondag naar het licht. Het valt niet mee soms, zo’n wagen met een zware jongen tegen de fly-over van de snelweg opduwen, maar laat dat dan particuliere sportbeleving zijn. Nog nooit hadden we gezien dat het park rond kasteel Beeckestijn zo mooi is. Voor die ontdekking hadden we blijkbaar de intelligente lockdown nodig. Het liefst was de opmerking van mijn echtgenote dat ze bijna perfect gelukkig is. Alleen haar werk als schoonheidsspecialiste mist ze vreselijk. En dat geldt voor duizenden mensen.

Persoonlijk ben ik klaar met die oude wedstrijden, die soms toch tegenvallen als de spanning van het moment weg is. Laat het voetbal alsjeblieft iets van zijn kapsones verliezen door de crisis. En het mag een paar onsjes minder qua geld. Maar ik mis het echt, het amateurvoetbal trouwens meer dan de profs.

Sport geeft het leven de aangename lichtheid die het nodig heeft, zeker nu zwaarte drukt op het gemoed. Alleen: als premier Rutte ergens volgende week zegt dat voetballen in juni niet kan, houdt het op. En als het wel kan, vrijwel zeker zonder publiek nog, is er best ergens een burgemeester te vinden die PSV, de nummer 4 van de competitie, voor een paar ‘thuiswedstrijden’ wil ontvangen.