Knap doelpunt Brenet brengt FC Twente naast tegenvallend en moe AZ

Daan Rots van FC Twente probeert een voorzet achter het standbeen van AZ-buitenspeler Jesper Karlsson (r) te blokkeren. Beeld ANP

Linksachter Gijs Smal is na ruim een uur een eindje mee naar voren getrokken, passt diagonaal en diep op de sprintende rechtsachter Joshua Brenet, die de bal knap meeneemt met links en keurig langs doelman Peter Vindahl Jensen schuift met rechts. AZ verliest voor het eerst na veertien ongeslagen duels in de competitie.

Het is een typisch doelpunt van het moderne voetbal, waarbij vleugelverdedigers voluit meedoen in de aanval en ook geregeld opduiken in het centrum. Ze moeten ook meedoen, mede omdat voor de aanvallers minder ruimte is en ergens komen nu eenmaal beter werkt dan ergens zijn. Zo bewijst Brenet hier met zijn puike doelpunt.

Bij AZ - FC Twente doemt zeker in het eerste uur geregeld de gedachte op: waarnaar zitten we eigenlijk te kijken? Is dit gebroddel bedoeld als vermaak? Ja, het volle vak met supporters van FC Twente zingt de kelen schor in Alkmaar, zeker na de goal, dolblij met een doelpunt op zondagavond, met een forse thuisreis nog voor de boeg. FC Twente komt zo in punten naast AZ op de vierde plaats van de eredivisie. Feyenoord heeft weer een marge van vier punten op plaats drie.

Rennen van hot naar her

De mannen in blauw (FC Twente) en in rood-wit rennen vooral van hot naar her, in deze slotwedstrijd van speelronde 26. De reclameborden zijn verlicht en draaien af en toe. Ze leiden de aandacht af van het onsamenhangende flipperkastvoetbal. AZ - Twente is verkocht als een topper, als een duel om de vierde plaats in de competitie, tussen nummer vier voor de aftrap AZ, keurig hersteld van de slechte seizoenstart, en nummer vijf FC Twente, dat met de routiniers Ron Jans (trainer) en Jan Streuer (technisch directeur) zo’n aantrekkelijke, ook vrij jonge selectie samenstelde, met hier en daar een ervaren boegbeeld: doelman Lars Unnerstall, aanvoerder Robin Pröpper, spits Ricky van Wolfswinkel. Het zit al met al uitstekend in elkaar. Twente is over het algemeen iets beter en de zege is in die zin volkomen verdiend. AZ is ook wat moe, van de reis naar Bodø onder meer, in Noorwegen, waar het donderdag ongelukkig verloor in de achtste finales van de Conference League.

Het zijn vaak spectaculaire duels tussen de kampioenen van 2009 (AZ) en 2010 (Twente), maar zondag niet zo. Althans, zeker niet als het om momenten voor de doelen gaat, en daar is het uiteindelijk toch om te doen in voetbal. Voor de goals gebeurt hoegenaamd niets, omdat de ploegen daar vrijwel niet geraken, in hun streven om op elkaar te letten en overal op het veld het evenwicht te bewaren.

Het gaat best vlot, het voetbal zelf. Maar tot de rust is de balans: geen enkel schot op doel. Nul. Van allebei niet. Het dreigt eventjes op de derde 0-0 van het weekeinde af te stevenen. Want in die hele bonte kermis van de eredivisie zitten nogal eens wedstrijden die een straf zijn voor de kijker die gewoon van voetbal houdt, zonder voorkeur voor een club. ‘Saai duel’, staat dan op teletekst in het verslag van RKC - Heerenveen, maar dat is echt geschreven door een optimistische redacteur.

Onmogelijk om lekker te voetballen

‘Wedstrijd zonder hoogtepunten’, is de vriendelijke omschrijving van wat zich moet hebben voltrokken bij Heracles - Vitesse, op zondagmiddag. Dan is AZ - Twente gelukkig iets beter, maar ook weer niet té veel beter. Tactisch doen ze het goed, de trainers Pascal Jansen en Ron Jans. Snel druk zetten. Niet steeds. Soms. Ze maken het vrijwel onmogelijk voor elkaar om lekker te voetballen. Dat is mooi voor hen, maar voor de neutrale kijker?

Hèhè, dat is nu eens een fijn passje van Michel Vlap, na een half uurtje. Keurige aanname ook van Daan Rots, een schot met links en een doelpunt. Maar nee hoor, buitenspel, een paar centimeter, bevestigt ook de VAR. Voorheen kon zo’n doelpunt een wedstrijd openbreken, dan had de een eindelijk gescoord en moest de ander reageren, maar dat is niet meer zo in tijden van de videoscheidsrechter.

Als Twente later alsnog op 0-1 komt, door de onlangs van Hoffenheim gehuurde oud-international Joshua Brenet, dringt AZ eindelijk aan, met de laatste krachten, al blijft het spel van de Alkmaarders tamelijk wezenloos. Aanvoerder Robin Pröpper werkt een bal van Dani de Wit weg uit de doelmond. Dat is het wel. AZ heeft ook na 90 minuten niet één schot op doel weten te noteren. In een thuisduel, nota bene.