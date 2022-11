Klopp, Qatar, Aladdin en de Wonderlamp

Het mooist in het betoog van trainer Jürgen Klopp van Liverpool, op onvermijdelijke vragen over het WK in Qatar, was de metafoor met Aladdin en de Wonderlamp. Het is echt niet zo dat, pfffff, die stadions in één zucht opeens in de woestijn verrezen zijn.

Klopp acht het te laat voor een stortvloed aan Qatar-vragen en hij vindt het vervelend van de pers om spelers telkens lastig te vallen, om eindeloos discussie te voeren over wie een OneLove-aanvoerdersband draagt of zo. In de jaren na de toewijzing in 2010 was spoedig alles bekend over misstanden, stelt Klopp. Over arbeidsomstandigheden, over corruptie, hitte en gebrek aan voetbalcultuur. De hele santenkraam.

Misschien schuift Klopp de rol van spelers iets te gemakkelijk terzijde. Als de 200 beste voetballers of de tien grootste bonden hadden gezegd dat ze niet naar Qatar gingen, was het niet doorgegaan vermoedelijk. Maar vooruit, zijn betoog staat.

Op 25 maart 2014 schreef ik een stukje dat ik niet ging, om die combinatie van onheil. Het leverde weinig anders op dan hoongelach. Plus een paar brieven, waarvan die van Sjak Rutten de beste was, want ik heb ze bewaard. Hij stelde, samengevat: nu meteen werk maken van een boycot, anders is het te laat.

De omroep PowNed kwam naar de krant, want ja, een verstrooide verslaggever die niet naar het WK wil... Iedereen ging vooral door met leven. Nooit is het verzet, voor zover dat al bestond, gecoördineerd. CancelQatar2022, het Nederlandse account op Twitter waarvan de toon soms naar hysterie neigt, kwam in 2020 (!) in de lucht. Toen Freek de Jonge bijna twee jaar geleden de petitie ‘het is onmogelijk om eervol wereldkampioen te worden’ opstelde, haalde hij minder handtekeningen op dan een loempiakraam in Rotterdam die iets wilde.

Natuurlijk, ik ben naïef geweest, en dacht werkelijk dat er een beweging op gang zou komen, waarvan je nu, veel te laat, voorzichtige contouren ziet. Eerlijk gezegd vermoedde ik in 2014 dat het WK in Qatar niet zou doorgaan, omdat het gezond verstand tijdig zou zegevieren. Maar het gezond verstand is in het voetbal allang verdwenen, en uit meer takken van de maatschappij trouwens, als het draait om verslaving aan geld.

Nu ik toch ga, slappe zak die ik ben, twijfel ik dagelijks. Ik ben verslaggever, geen activist. Dat is de reden. Waarbij mijn ergernis aan hypocrisie groeit, dat wel, aan morele verhevenheid ook. Goede journalistiek hoor, maar waarom nu nog naar Nepal om te kijken hoe slecht de arbeiders het hadden die de stadions bouwden, die inderdaad niet uit de Wonderlamp van Aladdin kwamen?

Kostelijk verhaal, met zakenman Michel Perridon in de Volkskrant. Hij koopt hele reeksen appartementen in de hoogbouw van Dubai, allemaal op dezelfde wijze gebouwd als de stadions in buurland Qatar. Maar dat mag blijkbaar, want het is geen voetbal. Klopp eindigde zijn betoog met: ‘Ik zal wedstrijden kijken, maar het is anders dan bij andere WK’s.’ Dat ga ik ook doen: wedstrijden kijken, met een ander gevoel. Het ongemak is bij voorbaat de winnaar van het WK. Gefeliciteerd alvast, Ongemak, met de wereldtitel.