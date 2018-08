Kleine vooruitgang in neurologische toestand van Nouri, zegt familie tegen NOS

De toestand van Abdelhak Nouri is er op neurologisch vlak licht op vooruitgegaan ten opzichte van enkele maanden geleden. Dat zegt de familie van de voetballer in een gesprek met de NOS. Nouri werd in 2017 getroffen door een hartstilstand. Sindsdien lag de Ajacied in een coma.

‘Als ik het ga vergelijken met voorheen, dan gaat het op dit moment veel beter’, zegt Nouri’s broer Abderrahim in het interview, dat zondag om 18.30 uur op NPO1 wordt uitgezonden. Lichamelijk gaat Nouri er wel iets op achteruit, ‘maar dat is puur omdat hij niet beweegt’.

De Nederlands-Marokkaanse voetballer wordt weleens uit zijn ziekenhuisbed gehaald om in een rolstoel te zitten, aldus zijn broer. ‘Maar dat heeft echt zijn ups en downs.’

De familie Nouri doet voor het eerst in lange tijd haar verhaal, naar eigen zeggen om rust te krijgen. Twee maanden geleden vertelde Nouri’s zaakwaarnemer Nathan van Kooperen al aan Voetbal International dat enige communicatie mogelijk is met het voormalig toptalent. Niet door te praten, maar door bijvoorbeeld een wenkbrauw te bewegen. ‘Als die omhoog gaat, betekent dat ja’, zei Van Kooperen. ‘Net als zijn mond open. Doet hij niets dan is dat een nee.’

Abderrahim bevestigt nu dat zijn 21-jarige broertje reageert op simpele vragen. ‘In het begin was dat nog niet zo. Toen lag hij echt in coma, had hij zijn ogen dicht. Maar hij werd steeds meer wakker. Sinds december, januari is zijn bewustzijn iets beter en sindsdien is er ook een vorm van communicatie. Als je hem dingen vraagt, bijvoorbeeld 'doe je mond open' of 'bevestig dit met je wenkbrauw', dan doet hij dat. Er is nu dus wel een soort communicatie.’

Geen adequate hulp

Nouri kreeg op 8 juli 2017 een hartstilstand tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Oostenrijk. Door een zuurstoftekort liep het talent, dat tegen zijn definitieve doorbraak in het eerste van Ajax aan zat, daarbij zeer ernstige en onherstelbare hersenschade op.

Al snel rezen er twijfels over de behandeling op het veld van Nouri door de eigen medici van Ajax. De voetballer zou in de minuten na zijn hartstilstand niet snel en adequaat genoeg zijn geholpen.

Ajax wilde lang geen aansprakelijkheid erkennen, waardoor de familie Nouri zich genoodzaakt zag om naar de arbitragecommissie van de KNVB te stappen. Nadat twee vooraanstaande cardiologen de zaak op verzoek van Ajax opnieuw hadden onderzocht, erkende Ajax in juni alsnog dat Nouri indertijd niet goed is behandeld. ‘Men was onvoldoende gericht op het meten van de hartslag, de circulatie en een eventuele reanimatie', stelde Ajax-directeur Edwin van de Sar.