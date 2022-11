Kleine schaatsploeg met ambities: Japanse vedette Miho Takagi en Johan de Wit als coach

De Japanse Miho Takagi en Johan de Wit, destijds bondscoach van Japan, tijdens een training in de aanloop naar de WK allround in 2019. Beeld ANP

Johan de Wit heeft maar een probleem: hij verveelt zich soms een beetje. Als bondscoach van Japan was hij gewend aan een groep van meer dan twintig schaatsers, dit seizoen heeft hij er maar een onder zijn hoede. Olympisch kampioen Miho Takagi is niet de minste, maar een pupil is wat weinig voor de Nederlandse coach.

‘Bij wedstrijden zit ik de hele dag te wachten op twee minuten’, zegt de Noord-Hollander half lachend vanuit de auto uit Leeuwarden. ‘Daar heb ik een beetje moeite mee, op die momenten zou ik meer willen doen.’

Takagi zit naast hem in de auto. De twee trainden de afgelopen tijd op de schaatsbaan in de Elfstedenhal in de Friese hoofdstad in aanloop naar de eerste World Cup van het jaar. In het Noorse Stavanger werd Takagi vrijdag derde op de 500 meter, de afstand waar ze in Beijing olympisch zilver won. Zaterdag doet ze mee aan de 1.500 meter (ook zilver) en zondag sprint ze de 1.000 meter, die haar op de laatste Spelen goud bracht.

Trainen, meedoen aan wereldbekers, dat lijkt nog op voorgaande jaren, toch is nu alles anders. Stap voor stap proberen ze rondom Takagi aan een nieuwe schaatsploeg te bouwen. ‘We denken nu aan zes tot acht schaatsers’, zegt De Wit. ‘In de toekomst misschien meer, maar het gaat ook om de goede samenstelling. Schaatsers die met elkaar kunnen trainen en vooral de allerbeste van de wereld willen worden. Dat is waar het om gaat draaien bij ons.’

Takagi (28) klopte in juni aan bij haar oude coach, die na zeven jaar afscheid had genomen van de Japanse ploeg. Zijn schaatsers wonnen in die tijd negen olympische medailles, waarvan drie goud, en vijf wereldtitels, maar de bond wilde niet met hem verder en zelf wilde hij ook meer in Nederland zijn. Takagi moest na de Spelen eerst nadenken of ze wilde doorgaan. Dat wilde ze, maar met haar vertrouwde coach.

‘We zijn vrij laat in het jaar begonnen’, zegt De Wit (43). ‘Andere interessante rijders hadden al een ploeg. Daarom hebben we ervoor gekozen zo te starten, we proberen het langzaam uit te bouwen.’

Een fysiotherapeut en een bewegingswetenschapper zijn geregeld en een sponsor gevonden. De Nederlandse detacheerder en headhunter Proud People financiert de faciliteiten en het verblijf in Europa. ‘Dat zijn kosten die Miho niet hoeft te dragen’, zegt De Wit. Want dat is het geval: het grootste deel komt voorlopig uit Takagis eigen zak. De voormalige wereldkampioen allround én sprint kan dat omdat ze veel individuele sponsoren heeft, maar het is niet de bedoeling dat ze alleen blijft betalen.

‘We hebben het hartstikke goed’, legt De Wit het plan uit. ‘Maar dat geld moet gewoon op haar eigen bankrekening blijven. Een persoon moet niet betalen voor de hele ploeg, maar het kost tijd om dat voor elkaar te krijgen.’

De Wit en Takagi hopen op een grote sponsor en zijn daarover in gesprek. Ook als dat niet lukt, ziet de Nederlander mogelijkheden. De Japanse schaatsers die hij op het oog heeft, werken allemaal met individuele sponsoren. ‘Zij hebben een maandelijks inkomen’, legt hij uit. ‘We kunnen altijd nog zeggen: iedereen houdt zijn eigen sponsor en draagt wat af.’

Ook schaatsers uit andere landen zijn welkom. Met Takagi erbij ligt het alleen wel voor de hand dat de ploeg een deel van het jaar in Japan is. ‘Het moet niet zo zijn dat wij veel daar zitten en we een Nederlander hebben die hier allemaal selectiewedstrijden moet rijden.’

Een ‘gedeelde basis’ tussen Japan en Nederland is het streven, zodat De Wit ook vaker bij zijn gezin in het Noord-Hollandse Bergen kan zijn. Dit jaar vond een groot deel van de voorbereiding hier plaats, waarbij ze niet konden trainen op Thialf, omdat Nederlandse ploegen daar voorrang krijgen. ‘Daar moeten we pas op het laatste moment wachten of er een plekje beschikbaar is’, zegt de coach. ‘Dat willen wij natuurlijk niet.’

Hij beklaagt zich er niet over, snapt dat er met zoveel goede schaatsers in Nederland zo’n systeem moet zijn. ‘Het is lullig voor ons, maar gelukkig kunnen wij in Leeuwarden prima trainen. De sfeer is heel gemoedelijk en het ijs is hartstikke goed. Ik hoef niet per se op Thialf te trainen, ik wil gewoon goed trainen.’

Tussen Takagi en hem gaat het ook goed. Hij wist dat ze een goede band hadden, maar nu zijn ze veel meer op elkaar aangewezen. ‘Daar zag ik een beetje tegenop, maar we kunnen goed met en zonder elkaar, dus dat gaat prima. Alleen die wedstrijddagen, die zijn nog een beetje saai.’