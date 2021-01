Kleine kans dat een voetballer binnenkort het veld opkomt met uitgroei, pluis en dooie punten

Lezer Bert Hendrix uit Nijmegen bracht waarschijnlijk de mening van velen onder woorden toen woensdag in de Volkskrant een briefje van zijn hand verscheen, onder het kopje ‘Kapsels’. Als ik naar voetbalwedstrijden op de tv kijk, schreef hij, zie ik alleen maar voetballers met perfect geknipte hoofden. ‘Hoe kan dat als alle kapperszaken gesloten zijn?’

Het is een goede vraag, met een dubbele bodem. Subtiel heeft Hendrix er een beschuldiging in verweven: voetballers laten zich illegaal knippen. Ze liepen tegen de lamp na het weekeinde waarin de competitie werd hervat. Iedere voetballer was geknipt en geschoren, ondanks de lockdown.

Het alarm ging af toen twee andere Ajacieden vol in beeld verschenen, David Neres en Antony. Neres had een harig bouwsel op zijn hoofd laten aanbrengen en Antony was gezwicht voor de verleiding van een kleurspoelinkje. Zelfs een jongen van de gestampte pot als Klaas-Jan Huntelaar was in de winterstop tot het uiterste gegaan voor een frisse coupe. Kennelijk is de gedachte onverdraaglijk dat niet elke haar op de goede plek zit.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door David Neres Campos (@davidneres) op 15 Jan 2021 om 5:23 PST

Bij andere clubs was het – excuses – geen haar beter. Dick Advocaat, een man die grote waarde hecht aan een nette coupe, had ook een kapper gevonden. Niet één voetballer of trainer had een coronakapsel, integendeel. Zelfs de backs van FC Emmen hadden een professionele kapper geritseld.

Logisch dus dat de Nederlandse kappersvereniging, de ANKO (sinds 1891), in verzet is gekomen, in navolging van de collega’s in Duitsland. De Duitse kappersbond sloot na bestudering van de tv-beelden uit dat partners van voetballers de keukenschaar en de tondeuse even ter hand hadden genomen. Hier waren ‘professionele kappers met professionele apparatuur’ aan het werk geweest.

Woedend werd geageerd tegen de ‘illegale arbeid’ van kappers. De ANKO sloot zich hierbij aan en nam het in ferme bewoordingen op voor de leden, kappers die al wekenlang hun werk niet mogen doen. Een van mijn beste vrienden is kapper, dus ik weet waarover ik praat.

De kop van de week stond in het Algemeen Dagblad: ‘Uitgroei, pluis en dooie punten, dat willen we zien’. Het signaal is compleet verkeerd, liet de ANKO weten. De woorden ‘schrijnend’ en ‘schandalig’ vielen. De kwestie vereist nog wel enig onderzoek. Wie zijn de illegale kappers? Waar worden de voetballers geknipt? Zijn de clubbestuurders op de hoogte?

Om te weten dat het topvoetbal zich buiten de samenleving heeft geplaatst, was dit niet nodig geweest. De kans dat een voetballer binnenkort het veld opkomt met uitgroei, pluis en dooie punten, is uiterst klein. Dat raakt aan iets wezenlijks: terwijl de rest van het land geen kant op kan, laten voetballers hun haarstylist even binnensluipen voor een frisse coupe.

Never forget: David Beckham liet in 2002 tijdens het WK zijn kapper vanuit Londen overkomen naar Japan, nadat zijn vrouw op tv had gezien dat een regenbui een funeste uitwerking op zijn kapsel (met mini-hanekam) had gehad. De ijdelheid van voetballers biedt grote voordelen, vermaak bijvoorbeeld. Zonder dat ze het zelf in de gaten hebben, zien ze er vaak uit als clowns, wat leuk is. Bovendien moeten ze helemaal zelf weten hoe ze erbij lopen.

Aan de andere kant is dat voortdurende vertoon van ijdelheid mateloos irritant. Het gaat me te ver om te zeggen dat alleen voetballers die hun sporen hebben verdiend lekker gek mogen doen, maar voordat David Neres zich laat toetakelen door een haarkunstenaar zou hij eerst eens drie wedstrijdjes achter elkaar op behoorlijk niveau moeten presteren. Mijn stelling, tevens overtuiging: een excentriek kapsel moet je verdienen.

Zondag staat Ajax – Feyenoord op het programma, de koningsklassieker. De spelers zullen zich die kans op extra aandacht niet laten ontnemen. Dat wordt weer lachen.