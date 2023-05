Kleine doelstellingen, hard werken en dan slagen; dat is typisch hockeyer Mirco Pruyser

AMSTELVEEN, 15-05-2022, Wagener Stadion, Tulp Hockey Hoofdklasse Heren, Halve finales Play-offs, Seizoen 2021-2022. Mirco Pruyser during the game Amsterdam - Pinoke. Beeld Pro Shots / Bart Scheulderman

Een natuurtalent is Mirco Pruyser nooit geweest. De 1,94 meter lange aanvaller van hockeyclub Amsterdam, die pas op zijn 25ste debuteerde in het Nederlands team, kreeg in zijn carrière te maken met mensen die hem een gebrek aan creativiteit en snelheid verweten. Pruyser liet zijn stick spreken. Hij ontpopte zich tot een koelbloedige afmaker die in de cirkel aan een halve kans genoeg had. Vijftien jaar speelde Pruyser (33) onafgebroken in het eerste team van Amsterdam waarmee hij twee landstitels won.

1. Ik heb vaak wakker gelegen van kritiek op mijn spel

‘Nee nooit. Ik greep de kritiek aan om het ongelijk van anderen te bewijzen. Ik ben nooit een balvirtuoos geweest zoals mijn oude ploegmaat Billy Bakker. Ik had andere kwaliteiten en heb altijd hard moeten werken om mezelf te ontwikkelen. Als jonge jongen droomde ik niet van de Olympische Spelen, dat vond ik niet realistisch.

‘Ik droomde ervan om in Heren 1 van Amsterdam te komen en om basisspeler te worden. Ik stelde mezelf altijd kleine doelen. Ik was ervan overtuigd dat als ik bij Amsterdam goed zou spelen er een moment zou komen dat ik geselecteerd zou worden voor het Nederlands team. Uiteindelijk heb ik vanaf eind 2014 tot medio 2021 alle grote toernooien gespeeld.’

2. Mirco Pruyser is de Wout Weghorst van het hockey

‘Ik houd er niet zo van om mezelf met anderen te vergelijken. De carrière van Wout leest inderdaad als een mooi verhaal, maar persoonlijk had ik meer met Klaas-Jan Huntelaar. Een sporter tegen wie ik altijd heb opgekeken, met zijn gretigheid, werklust en zijn goals. Ook op momenten dat het tegenzat, bleef Huntelaar ervoor gaan. Dat sprak mij aan.’

3. Niemand bij Amsterdam zal ooit Pruysers clubrecord, 214 goals in de hoofdklasse, verbeteren

‘Dat weet je nooit. Hopelijk staat er bij Amsterdam een nieuwe spits op die een gooi kan doen naar het record. Maar het zal hoe dan ook even duren. Het vorige record van 212 goals stond sinds 1997 op naam van Taco van den Honert, onze assistent-coach.

‘Toen we via Hockey.nl hoorden dat ik het record kon gaan verbreken, heeft Taco de halve week lopen geinen. Hij zou me niet opstellen of er zou geen strafcornervariant op mij gespeeld worden. Uiteindelijk scoorde ik dat weekend vier keer, waaronder een keer uit een strafcornervariant.

‘Ik zie de titel van all time topscorer van Amsterdam als een mooie bekroning op mijn persoonlijke loopbaan. Ik ben een jongen van de club, kwam op mijn 15de over van De Reigers in Hoofddorp en ben Amsterdam altijd loyaal gebleven.’

4. Het hockeyspel is nu leuker dan vijftien jaar geleden

‘Het spel is heel erg veranderd, alles gaat nu een stuk sneller en de hockeyer van nu is fysiek veel sterker dan hij was in mijn begintijd in de hoofdklasse. Toen ik in het eerste kwam deed volgens mij niemand aan krachttraining, ook de internationals niet. Nu is het normaal om twee- of driemaal per week het krachthonk in te gaan.

‘Ik kan niet zeggen of het spel nu leuker of minder leuk is. Wat ik wel weet is dat mijn plezier in het spelletje nooit is veranderd. Het enige wat ik een beetje jammer vind, is dat de twee helften zijn vervangen door vier kwarten. Bij tweemaal 35 minuten kon je de tegenstander helemaal kapot spelen, dat vond ik mooi. Door de komst van vier kwarten is het spel nog sneller geworden. Spelers staan korter in het veld, zijn veel fitter en kunnen tot het uiterste gaan voordat ze worden gewisseld.’

5. Het multiculturele karakter van de stad Amsterdam zou ook bij de hockeyclub veel meer tot uiting moeten komen

‘Dat zou ik zeker toejuichen. De hele hockeysport is nog weinig multicultureel. Toevallig zijn we met ons sportmarketingbedrijf byBP (dat Pruyser runt met Billy Bakker, red.) bezig met een mooi initiatief om kinderen in kansarme wijken te laten kennismaken met hockey. Dit project ‘Hockey Experience’ doen we in samenwerking met ABN Amro.

‘Hockey is een duurdere sport, maar via het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen kinderen die willen hockeyen een gratis lidmaatschap krijgen. Er zijn veel kinderen die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met een hockeyclub en wij vinden het belangrijk om hen die kans te bieden. Ook willen we stimuleren dat hockeyverenigingen een meer multiculturele omgeving worden.’